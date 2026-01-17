Hamilton dévoile deux montres Resident Evil Requiem

Deux montres Hamilton en édition limitée, tout droit sorties de Resident Evil Requiem, transforment l’équipement de survie du jeu en objets du monde réel que vous pouvez porter.

Après ses collaborations avec Call of Duty, Death Stranding et Far Cry, Hamilton retourne dans le monde virtuel. La marque horlogère s’est associée à Capcom pour Resident Evil Requiem, créant deux montres en édition limitée qui jouent un rôle actif dans le jeu – et seront également disponibles dans la réalité.

Resident Evil Requiem est le dernier opus de la saga, se déroulant environ 30 ans après l’émeute de Raccoon City. Les joueurs suivent deux histoires entrelacées : celle de Grace Ashcroft, analyste du FBI, dont le gameplay est axé sur l’investigation et l’analyse, et celle de Leon S. Kennedy, figure emblématique de la série, de retour au cœur d’une action brutale et intense.

Hamilton a conçu des montres pour les deux personnages, en étroite collaboration avec Capcom, afin qu’elles correspondent à leur personnalité, à l’histoire et à leur mode de vie. Leon porte une version personnalisée de la Khaki Field Auto Chrono, parfaitement adaptée à son rôle. Ce chronographe robuste de 42 mm, avec sa finition PVD noire, arbore des éléments de design directement inspirés de son expérience du combat.

La couronne rappelle la molette de réglage d’une lunette de sniper, tandis que les poussoirs évoquent des cartouches de balles. Un symbole d’aile à 9 heures sur le cadran (reflété sur le fond du boîtier) rend un hommage discret aux camarades tombés au combat, dans un monde où la survie n’est jamais acquise.

La montre de Grace, quant à elle, adopte une approche très différente. Elle évoque davantage l’intelligence et la subtilité que la force brute. Le coloris noir et or, que Hamilton nomme « or et noir », se retrouve sur le cadran, la lunette et le bracelet, avec des détails géométriques sur le fond du boîtier. Toujours aussi fonctionnelle, cette montre se distingue par son raffinement, reflétant le rôle plus analytique de Grace dans l’histoire.

Ces deux montres apparaissent dans le jeu et seront commercialisées en édition limitée (2 000 exemplaires chacune). Elles seront disponibles dès la sortie de Resident Evil Requiem, le 27 février 2026. La Hamilton Khaki Field Auto Chrono (Réf. H71636330) est à 2095 €, la Hamilton Pan Europ (Réf. H35435833) à 1395 €.