La dernière mise à jour de la bague connectée Ring Air d’Ultrahuman va soulager vos migraines

Cette mise à jour utilise vos données de santé pour vous aider à identifier les facteurs déclencheurs de vos migraines et à prévenir les crises.

Ultrahuman s’attaque de front à l’un des problèmes de santé les plus méconnus au monde : la migraine. Peu après l’ajout des fonctionnalités « Ronflement » et « Analyse de l’environnement » fin 2018, cette nouvelle mise à jour logicielle de la bague connectée Ring Air d’Ultrahuman (l’une des meilleures bagues connectées du marché) intègre des outils de suivi et de prévention des migraines grâce à la fonctionnalité « Migraine PowerPlug ».

Pourquoi les migraines ? Les migraines touchent plus d’un milliard de personnes dans le monde, soit environ 15 à 20 % de la population mondiale. Les femmes sont les plus touchées, avec un taux de migraines près de trois fois supérieur à celui des hommes. Chez les 15-49 ans, c’est la première cause d’invalidité. Il n’existe aucun traitement curatif, mais une meilleure gestion au quotidien peut faire toute la différence – et c’est là qu’Ultrahuman pense que les objets connectés peuvent être utiles.

Comment fonctionne le Migraine PowerPlug ?

Le Migraine PowerPlug est conçu en partenariat avec Click Therapeutics, spécialiste des thérapies numériques, et repose sur une technologie approuvée par la FDA, initialement développée pour son traitement numérique de la migraine sur ordonnance, le CT-132. Ultrahuman a adapté cette approche cliniquement validée pour son application, en la combinant au suivi des biomarqueurs de la Ring Air afin de repérer les schémas liés au risque de migraine.

Au lieu de simplement enregistrer les maux de tête, le PowerPlug analyse les variations du sommeil, de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), du stress et des mouvements pour identifier les facteurs déclenchants potentiels. À partir de là, elle propose des conseils personnalisés et fondés sur des données probantes, conçus pour aider les utilisateurs à réduire la fréquence et l’intensité de leurs symptômes au fil du temps. Par exemple, des objectifs de sommeil, d’activité physique et même des suggestions d’hydratation adaptés à vos données personnelles.

L’accent est également mis sur la santé des femmes. Les fluctuations hormonales sont étroitement liées aux migraines chez de nombreuses personnes, et Ultrahuman affirme que son analyse approfondie du cycle menstruel et des hormones peut aider les utilisatrices à mieux comprendre l’impact de ces variations sur le risque de migraine. Les migraines sont souvent gérées par des consultations médicales ponctuelles ; le Migraine PowerPlug devrait donc offrir un suivi plus pratique.

Vous avez hâte de vous inscrire ? Le Migraine PowerPlug sera lancé début 2026 après une phase pilote, et sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, en Inde et en Australie. Le prix n’est pas encore fixé, mais les PowerPlugs d’Ultrahuman sont généralement proposés entre la gratuité et 7 $ par mois.