CES 2026 – Luna dévoile l’avenir des objets connectés

Luna a dévoilé au CES de Las Vegas le Luna Band, un nouvel objet connecté révolutionnaire conçu pour fournir des conseils de santé en temps réel, guidés par la voix. Propulsé par LifeOS, le moteur d’IA adaptatif de Luna, le Luna Band représente une nouvelle catégorie de technologies de santé personnelle axée non pas sur l’affichage de données, mais sur la fourniture de conseils pertinents et exploitables.

« Sur un marché saturé d’appareils qui se contentent de fournir des chiffres et d’effectuer des analyses, le Luna Band introduit une philosophie radicalement différente : privilégier les conseils aux données », explique le porte-parole de l’entreprise. Conçu autour des piliers fondamentaux de Luna – l’analyse des biomarqueurs, le rythme circadien, la santé des femmes, le contexte personnel et le coaching IA 24h/24 et 7j/7 – le bracelet Luna Band met toute la puissance de LifeOS à votre poignet. Sans abonnement mensuel, il a pour ambition de démocratiser l’accès à des informations de santé de pointe à l’échelle mondiale.

Une expérience de santé mains libres et intuitive

Une première pour un objet connecté : le bracelet Luna Band propose des interactions vocales entièrement mains libres, grâce à l’intégration de Siri. Avec l’enregistrement dynamique de Luna, les utilisateurs peuvent consigner leurs repas, leurs symptômes, leur contexte émotionnel et demander des conseils de santé, le tout par la voix, sans même ouvrir l’application Luna. En permettant une interaction naturelle et conversationnelle via des écouteurs ou un appareil connecté, le bracelet Luna Band concrétise la vision de Luna : un LifeOS profondément intégré et indépendant de tout écosystème, fonctionnant sur tous les appareils et toutes les plateformes.

Le bracelet Luna Band est doté d’un réseau de capteurs optiques de qualité professionnelle associé à une centrale inertielle (IMU) 6 axes haute fidélité. Cette plateforme de détection capture des informations physiologiques détaillées liées aux micro-périodes de récupération, aux fluctuations circadiennes, aux signatures de stress émotionnel et à d’autres variations subtiles que les objets connectés grand public classiques ne détectent généralement pas. Ce niveau de précision permet un accompagnement santé plus pertinent et réactif.

LifeOS : Interprétation en temps réel et coaching adaptatif

Au cœur du Luna Band se trouve LifeOS, un moteur adaptatif en temps réel qui traite des milliers de signaux physiologiques par minute. LifeOS identifie les variations de récupération, de stress, d’alignement circadien et de profils hormonaux, et fournit des recommandations contextuelles tout au long de la journée. Le système est conçu pour offrir une assistance opportune, garantissant ainsi aux utilisateurs des conseils au moment opportun.

Les bracelets et bagues Luna constituent les principaux collecteurs de données haute fidélité de Luna. LifeOS intègre également de manière transparente les données de biomarqueurs et d’utilisation provenant d’Apple Health, Google Fit, Clue, Kindbody et d’autres partenaires de l’écosystème afin de créer une vision longitudinale et unifiée de la santé. En intégrant le sommeil, les cycles menstruels, l’activité physique, le stress, la nutrition et les données émotionnelles dans un cadre unique, le bracelet Luna offre une compréhension globale de l’état physiologique quotidien de l’utilisateur.