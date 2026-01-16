Instax Mini Evo Cinema, un charme rétro irrésistible

Cet appareil photo instantané au style Super 8, l’Instax Mini Evo Cinema, « imprime » même des vidéos.

Cet appareil instantané hybride cinématograhique qui vous fait voyager dans le temps. C’est un clin d’œil au passé, doté de technologies modernes. Non, Fujifilm n’a pas créé une version réelle des portraits animés d’Harry Potter, mais le nouvel Instax Mini Evo Cinema est ce qui s’en rapproche le plus. Cet appareil photo instantané hybride peut enregistrer des vidéos de 15 secondes et les « imprimer » sur film Instax grâce à des codes QR. Initialement prévu uniquement pour le Japon, Fuji confirme désormais sa disponibilité dans le monde entier. Cet appareil photo instantané hybride instax mini Evo Cinema sera disponible à partir du 28 janvier 2026 au prix conseillé de 379,99 €.

Son style délicieusement rétro rappelle le Fujica Single-8 de 1965, avec sa poignée verticale et ses molettes latérales – agrémenté de touches de modernité comme un écran LCD à l’arrière pour composer ses photos. Il intègre également le Wi-Fi et le Bluetooth pour partager des fichiers avec un smartphone. Il s’agit toujours d’un appareil photo Instax, capable d’éjecter des photos Instax Mini grâce à une fente située sur le dessus. Le tirage se déclenche en tournant un levier dont le mouvement rappelle celui du rembobinage de la pellicule sur un appareil argentique.

Maintenir enfoncé le déclencheur multifonction au lieu d’appuyer brièvement permet d’enregistrer automatiquement un clip vidéo de 15 secondes. Une molette « Eras » unique, s’étendant de 1930 à 2020 par tranches de dix ans, recrée ensuite l’esthétique des appareils photo classiques de chaque période. Choisissez les années 1960 pour des vidéos au rendu Super 8, avec des effets sonores tels que le bruit d’une bobine de film qui tourne. 1980 imite l’aspect d’un négatif couleur 35 mm, tandis que 2010 offre un rendu saturé, typique d’Instagram.

Les clips peuvent être visionnés sur l’écran arrière, ou une image peut être imprimée. Un code QR intégré permet à chacun de le scanner pour visionner la vidéo sur son propre appareil. Les vidéos sont conservées sur les serveurs de Fuji pendant deux ans ; il est ensuite conseillé de les télécharger pour une conservation à long terme.

Vous pouvez personnaliser l’Instax Mini Evo Cinema avec des accessoires optionnels transformant l’écran arrière en viseur électronique et ajoutant une poignée verticale plus ergonomique. D’après ses caractéristiques techniques, l’Instax Mini Evo Cinema utilise un matériel similaire aux autres appareils photo instantanés hybrides de Fuji, avec un capteur 5 mégapixels de 1/5 pouce et un objectif AF unique de 28 mm.