CES 2026 – Pebble Round 2, la montre connectée ronde est de retour

La montre connectée ronde de Pebble est de retour avec la Round 2. Sauf que cette version est plus simple, sans toutes les fonctionnalités superflues – ce qui est justement son principal atout.

Pebble a été la première véritable montre connectée à arriver sur le marché. Je possède l’une des versions Kickstarter originales et on a adoré l’utiliser. On la considère toujours comme l’une des meilleures montres connectées jamais conçues, c’est pourquoi nous étions contents quand Pebble annonce son retour en 2025. Maintenant que Pebble est de retour aux poignets, la marque a décidé de lancer une version revisitée de la Pebble Time Round.

La Pebble Time Round était vraiment en avance sur son temps en 2015 : ultra-fine, élégante et sans fioritures. Bien sûr, son autonomie était aussi catastrophique que celle d’un moucheron sous caféine et sa lunette si épaisse qu’on pourrait y faire atterrir un avion ! Mais voici maintenant la Pebble Round 2, que la marque affirme être meilleure en tous points.

La nouvelle montre Pebble est toujours aussi fine (8,1 mm), conserve son écran e-paper toujours allumé (désormais de 1,3 pouce et couvrant tout le cadran) et abandonne les larges bordures des modèles précédents. Son autonomie atteint deux semaines, elle est dotée de boutons physiques et vous dispense de suivre chaque battement de votre cœur. Elle propose toutefois un suivi basique des pas et du sommeil.

Cette montre connectée ressemble vraiment à une montre, ce qui fait partie intégrante de son charme. Pour autant, elle n’en est pas moins intelligente. La Round 2 intègre deux micros pour les conversations avec un assistant vocal et les réponses aux messages (fonctionnalité actuellement réservée aux utilisateurs Android), ainsi que des commandes tactiles permettant de mettre en pause un podcast sans avoir à toucher l’écran. C’est une montre connectée pour ceux qui ne souhaitent pas être constamment connectés – une montre connectée simple, en quelque sorte.

Fonctionnant sous PebbleOS, la Round 2 allie plaisir, fonctionnalité et un système d’exploitation entièrement libre. L’App Store propose toujours des milliers de cadrans et d’applications. Côté design, elle arbore un boîtier en acier brossé, disponible en noir mat, argent brossé et or rose brillant. Les bracelets sont proposés en 14 mm et 20 mm selon la couleur, et le bracelet en silicone est interchangeable avec celui de votre choix.

Cette Pebble Round 2 est disponible en précommande dès maintenant auprès de la marque au prix de 199 $ , avec des livraisons prévues à partir de mai.