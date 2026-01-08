CES 2026 : SHOKZ dévoile l’OpenFit Pro ses premiers écouteurs à oreilles libres intégrant la réduction de bruit

Les premiers écouteurs Shokz à oreilles libres intégrant la réduction de bruit, à peine lancés, remportent un CES Innovation Award 2026.

Plébiscités pour leur capacité à maintenir les utilisateurs connectés à leur environnement tout en profitant de leur contenu audio, les écouteurs à oreilles libres, au cœur de l’ADN de Shokz, allient sécurité, liberté et confort. Dans des environnements particulièrement bruyants — gares, aéroports ou transports en commun — cette technologie atteint parfois ses limites. C’est pour repousser ces frontières que Shokz dévoile, à l’occasion du CES 2026, l’OpenFit Pro, son premier modèle à oreilles libres proposant une fonction de réduction de bruit, pensée pour préserver l’essence de l’écoute à oreilles libres tout en améliorant l’immersion.

Avec l’OpenFit Pro, l’utilisateur décide d’activer ou non la réduction de bruit à tout moment. Lorsqu’elle est enclenchée, un système innovant à trois microphones, associé à un algorithme adaptatif, ajuste finement la réduction de bruit en fonction de la morphologie et du positionnement de l’oreille, tout en laissant passer les sons essentiels — annonces, conversations ou alertes. L’intensité peut également être réglée manuellement via l’application Shokz, pour trouver le juste équilibre entre immersion et vigilance.

Optimisés pour Dolby Atmos, les écouteurs intègrent également un suivi des mouvements de la tête, renforçant l’immersion lors de l’écoute de musique, de films ou de séries. L’application Shokz propose cinq modes d’égalisation prédéfinis ainsi que deux profils personnalisables, permettant d’adapter le rendu audio aux préférences de chacun.

Conçu pour un port prolongé, l’OpenFit Pro combine un revêtement en silicone ultra-doux et des crochets d’oreille en alliage nickel-titane, assurant un maintien stable et confortable sans pression sur l’oreille. Des accessoires de maintien optionnels permettent également d’ajuster l’écoute selon les besoins. Avec jusqu’à 12 heures d’écoute sur une seule charge et 50 heures avec le boîtier de recharge, l’OpenFit Pro s’adapte aux exigences du quotidien. Une charge rapide de 10 minutes offre jusqu’à 4 heures d’écoute, tandis que la recharge sans fil apporte un confort supplémentaire.

Disponibles en noir et blanc, l’OpenFit Pro sera proposé au prix de 249 € sur le site officiel fr.shokz.com. La commercialisation officielle en France est prévue le 22 janvier 2026.