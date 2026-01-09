CES 2026 – Lego Smart Play, la révolution des briques

LEGO quitte le monde analogique pour la première fois avec son nouveau système Smart Play.

LEGO a annoncé un nouveau système Smart Play, que la célèbre marque de jouets qualifie de sa plus grande innovation à ce jour. Dévoilé au CES 2026, le système Smart Play se compose d’une nouvelle version de l’emblématique brique 2×4, avec des LED et des capteurs personnalisables, une nouvelle plaque Smart Tag 2×2 et des minifigurines intelligentes. Le nouveau système LEGO Smart Play comprend une brique intelligente dotée de lumières, de sons et de capteurs de mouvement personnalisables, ainsi que la capacité de reconnaître les Smart Tags et les minifigurines.



Ajouter une Smart Minifigure à une Smart Brick active la personnalité unique du personnage. Les briques émettent des sons, expriment des humeurs et réagissent différemment pour chaque Smart Minifigure. La brique détecte également la Smart Tag, qui lui indique le type d’objet ou de créature en cours de construction. Il peut s’agir d’un vaisseau spatial, d’un hélicoptère ou même de toilettes, précise LEGO. Pour initier les joueurs à ce nouveau système, LEGO a dévoilé des ensembles Star Wars. Grâce à son accéléromètre intégré, la brique réagit aux mouvements comme les rotations, les torsions et les tapotements. Son haut-parleur intégré permet de diffuser une infinité de sons. La Smart Brick étant également équipée d’un capteur de couleur, LEGO affirme qu’elle est compatible avec tous les ensembles LEGO existants.

« Les Smart Tags permettent à la Smart Brick de débloquer des sons, des mini-jeux et même des missions secrètes regorgeant de clins d’œil hilarants pour surprendre les joueurs ! Et comme le nombre de Smart Tags est illimité, le système de jeu intelligent offre une rejouabilité infinie », explique LEGO. Prenons l’exemple d’un hélicoptère : LEGO explique que la Smart Tag peut commander à la Smart Brick d’émettre des sons d’hélice, tandis que l’accéléromètre intégré à la brique assure un jeu de lumière synchronisé avec les mouvements de l’utilisateur. Toute cette interaction est rendue possible grâce à une puce personnalisée. Les briques utilisent un système de positionnement magnétique en champ proche pour reconnaître les Smart Tags utilisées avec le set. Par ailleurs, un nouveau protocole BrickNet, basé sur Bluetooth, permet aux Smart Bricks de fonctionner ensemble. L’avantage ? Le tout fonctionne sans application ni écran.

Les trois premiers sets LEGO Smart Play sont sur le thème de Star Wars et les précommandes sont ouvertes depuis vendredi. On trouve le set du chasseur TIE de Dark Vador (69,99 $), le set du X-wing Red Five de Luke (69,99 $) et le set « Duel dans la salle du trône et A-wing » (159,99 $). Les minifigurines interactives incluent Dark Vador, Luke Skywalker, l’Empereur Palpatine et la Princesse Leia. Ils seront tous mis en vente ce printemps. Le 1er mars.