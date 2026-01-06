CES 2026 – Roborock s’associe au Real Madrid

Roborock, le leader mondial de la robotique domestique conçue pour simplifier le quotidien, annonce aujourd’hui son partenariat mondial avec les équipes Première masculine et Première féminine du Real Madrid Football Club.

Avec pour signature « Quand l’excellence rencontre l’excellence », les deux marques s’engagent dans une collaboration pluriannuelle qui débutera par une expérience de marque conjointe lors du Consumer Electronics Show (CES) 2026, qui se tient à Las Vegas jusqu’au 9 janvier. À cette occasion, consommateurs et partenaires commerciaux pourront découvrir des dispositifs innovants mettant en scène les deux marques. Dans le cadre de cet accord, Roborock devient le partenaire mondial officiel du Real Madrid dans la catégorie des aspirateurs.



L’accord, signé à Madrid entre M. Quan Gang, Président de Roborock, et M. Emilio Butragueño, Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, s’appuie sur une profonde affinité entre les ADN de marque des deux organisations, toutes deux caractérisées par des performances historiques remarquables, avec l’innovation comme dénominateur commun.





Roborock bénéficiera d’une visibilité de premier plan lors des matchs à domicile du Real Madrid, dans l’emblématique stade Santiago Bernabéu, touchant des centaines de millions de supporters à travers le monde. Ce partenariat donnera vie aux innovations de nettoyage intelligent de Roborock à travers des dispositifs de visibilité au stade, des campagnes de communication et un storytelling incarnés par les joueurs, traduisant la promesse du « Real Smart Cleaning » du terrain au foyer. Les deux marques collaboreront également autour d’expériences dédiées aux fans et d’activations immersives à l’échelle mondiale, tout en travaillant aux côtés de la Fondation Real Madrid afin de contribuer à la création d’environnements plus propres, plus sûrs et plus solidaires pour les enfants et les familles. Alors que l’intelligence artificielle transforme en profondeur le quotidien, Roborock poursuit son engagement en faveur du développement de la robotique intelligente et de la maison connectée, pour offrir aux consommateurs un mode de vie plus libre et plus fluide, pendant que Roborock s’occupe du nettoyage.



https://fr.roborock.com