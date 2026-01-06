Le Xiaomi 17 Ultra bientôt disponible dans le monde entier : le smartphone Android ultime de 2026 ?

Le Xiaomi 17 Ultra, smartphone Android doté d’un objectif Leica, s’apprête à conquérir le monde, avec une forte probabilité de lancement en Occident lors du MWC 2026.

Le Xiaomi 17 Ultra, smartphone axé sur la photographie, sera disponible sur les marchés internationaux en 2026, comme l’a confirmé la société chinoise. Suite à son récent lancement en Chine, Xiaomi a rapidement confirmé que les passionnés n’auront pas à attendre longtemps avant de pouvoir profiter de son objectif Leica en Occident.

Dans un article publié sur X, la société annonce que ses nouveaux fleurons seront disponibles dans le monde entier cette année. On peut supposer que le Xiaomi 17 Ultra fera ses débuts mondiaux au MWC 2026, à Barcelone, fin février. Le Xiaomi 17 Ultra a déjà fait sensation grâce à son capteur Leica de 1 pouce et 23 mm et son téléobjectif Leica de 200 mégapixels avec zoom optique 75-100 mm. Un objectif ultra grand-angle de 14 mm complète ce triple capteur photo.

La société explique : « Le téléobjectif Leica 200 MP 75-100 mm est doté de trois groupes d’objectifs parfaitement adaptés et d’un prisme, palliant ainsi les limitations traditionnelles de la qualité d’image aux focales moyennes et longues. Ses deuxième et troisième groupes d’objectifs peuvent se déplacer indépendamment pour ajuster la focale et la mise au point, permettant un zoom optique sur toute la plage équivalente à 75-100 mm. Sur toute cette plage, le Xiaomi 17 Ultra exploite pleinement son grand capteur téléobjectif de 1/1,4″ et offre une qualité d’image native de 200 MP sans recadrage numérique. »

Espérons voir également une version Leica Edition équipée d’une bague de zoom manuelle pour une prise en main plus proche d’un appareil photo traditionnel. On trouve aussi un écran OLED de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement LTPO de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 500 nits. Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec puce graphique Adreno 840 assure les performances, et une batterie de 6 800 mAh garantit une autonomie optimale.

Avec seulement 8,29 mm d’épaisseur, Xiaomi affirme qu’il s’agit du modèle Ultra le plus fin jamais conçu, le tout enveloppé dans un élégant cadre en alliage d’aluminium aux micro-courbes. Le module photo est plus haut, le diamètre de son contour est réduit, ce qui, selon la marque, améliore la prise en main. Ce smartphone pourrait bien devenir le prétendant sérieux au titre de meilleur smartphone Android en 2026. Le Samsung Galaxy S26 a fort à faire.