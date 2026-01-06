CES 2026- Dangbei dévoile le cinéma de demain

Des projecteurs phares aux innovations portables, Dangbei invite les visiteurs à découvrir l’avenir du visionnage immersif.

Dangbei, spécialisée dans le divertissement domestique intelligent, participe au CES 2026. La marque y présente sa toute dernière gamme de projecteurs haut de gamme conçus pour tous les styles de vie. Les visiteurs sont invités à découvrir l’avenir du visionnage cinématographique au sein du Venetian Expo & Convention Center.Ils peuvent assister à des démonstrations interactives des projecteurs et accessoires domotiques primés de Dangbei, découvrir en exclusivité le concept de projecteur pour 2026 et participer à des conférences animées par les experts produits et technologies de Dangbei sur l’avenir du divertissement à domicile.

Cette année, Dangbei présente une gamme soigneusement sélectionnée alliant une technologie laser de pointe à un design ingénieux, que ce soit pour le home cinéma dédié, l’espace de vie modulable ou les loisirs nomades. Le Dangbei S8 Ultra Max se veut le summum du divertissement sur grand écran. Ce concept de projecteur offre une luminosité digne d’une salle de cinéma avec 6 200 lumens ISO, une technologie de déplacement de l’objectif et la prise en charge des formats Dolby Vision et HDR 10+. Le MP1 Max est un projecteur hybride 4K avec Google TV et Netflix sous licence, offrant des couleurs éclatantes et un streaming fluide. L’Atom est quant à lui un mini projecteur laser avec un châssis ultra-fin, alliant portabilité et luminosité éclatante, idéal pour une expérience immersive dans n’importe quelle pièce. Le Freedo est premier projecteur ultra-portable de la marque avec Google TV, une batterie et un support intégrés pour se divertir où que vous soyez. Enfin, le N2 mini se veut quant à lui le point de départ idéal pour les débutants dans l’univers du grand écran. Un projecteur compact, sous licence Netflix, avec un support intégré, parfait pour créer un cinéma personnel même dans les petits espaces.