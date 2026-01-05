CES 2026 – Voici peut-être le premier robot humanoïde que vous pourrez réellement avoir chez vous

L’Onero H1 de SwitchBot ressemble à un sympathique Stormtrooper et à un aspirateur Dyson, mais il peut se déplacer dans votre maison et effectuer des tâches ménagères à votre place.

Vous rêvez d’une maison entièrement automatisée ? Il vous faudra toute une gamme de robots domestiques, comme des aspirateurs robots et autres appareils intelligents. C’est pourquoi les robots arrivent sur le marché. Mais jusqu’à présent, nous n’avons vu que des modèles de démonstration ou des prototypes contrôlés par des humains. Je pense cependant que ce robot humanoïde pourrait bien être le premier que vous pourrez réellement avoir chez vous.

Dévoilé au CES 2026, l’Onero H1 est le premier robot humanoïde polyvalent de SwitchBot, la société à l’origine de l’un de mes aspirateurs robots préférés. Il n’est pas présenté comme un simple gadget, mais comme un véritable outil pour accomplir des tâches ménagères. Contrairement à un aspirateur robot classique, limité à une seule fonction (et qui se retrouve souvent coincé sous le canapé), ce robot vertical bardé de capteurs est conçu pour gérer les corvées domestiques pour lesquelles nous n’avons généralement ni le temps ni l’envie de faire.

Doté de 22 degrés de liberté, il peut bouger ses membres et est équipé de caméras Intel RealSense dans la tête, les mains et le ventre pour une perception de la profondeur fiable. Il est piloté par le système OmniSense VLA de SwitchBot, qui combine vision, toucher et intelligence artificielle pour manipuler les objets du quotidien sans réduire votre placard en miettes.

Ce qui distingue ce robot, c’est sa compatibilité avec les autres appareils SwitchBot. Il s’intègre parfaitement à vos rideaux, serrures et sonnettes connectées, apprenant de leur fonctionnement et devenant progressivement indispensable. Loin d’être un appareil à une seule fonction, il se révèle un outil multifonction pour la maison, évolutif et polyvalent – ​​plus proche d’Alfred que de Roomba. Il identifiera les tâches à accomplir et s’en chargera. L’objectif n’est pas de remplacer vos prises connectées ou votre aspirateur, mais de créer un véritable système intelligent pour votre maison. Si vous rêvez d’une maison qui se range toute seule, l’Onero H1 est une première version de ce rêve, un peu comme un croisement entre un Stormtrooper sympathique et un aspirateur Dyson.

Ce robot Onero H1 et ses bras robotiques modulaires seront bientôt disponibles en précommande sur le site web de SwitchBot. Le prix officiel n’est pas encore connu, mais il ne faut pas s’attendre à ce que les robots humanoïdes soient bon marché. Cela dit, il pourrait être moins cher que d’autres modèles, son prix étant probablement inférieur à 10 000 $.