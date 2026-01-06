CES 2026 – Vous adorez les appareils transparents ? Cette brosse à dents électrique est faite pour vous !

La toute nouvelle brosse à dents électrique Laifen nettoie vos dents en profondeur grâce à ses 66 000 vibrations par minute et son design transparent est tout simplement sublime.

Si, comme nouqs, vous êtes sensible à la transparence des appareils électroniques, alors la nouvelle brosse à dents électrique Wave Pro de Laifen est un incontournable. Elle vient enrichir la gamme de produits de soins personnels à la fois esthétiques et performants de la marque.

Nous avons vu passer un tas de brosses à dents électriques, et la plupart ressemblent à des appareils médicaux. Mais la Wave Pro, en noir transparent, laisse fièrement apparaître ses composants internes. Ce n’est pas qu’un simple gadget en plastique transparent : cette finition transparente est associée à la construction métallique habituelle de Laifen, ce qui lui donne un aspect plus haut de gamme.

La technologie dissimulée sous cette coque semi-transparente est du sérieux. Elle renferme un système breveté d’oscillation et de vibration. Elle promet une inclinaison de la tête de 60 degrés et jusqu’à 66 000 vibrations soniques par minute. En fait, elle est optimisée pour la technique de brossage « Modified Bass », la méthode tant recommandée par les dentistes. Elle suit même vos progrès grâce à une application, évidemment.

Vous avez le choix entre deux modes de nettoyage (Quotidien et Nettoyage en profondeur) et trois niveaux d’intensité pour chacun. Un capteur de pression intelligent prévient l’abrasion excessive de vos dents. De plus, Laifen a conçu de nouvelles têtes de brosse pour un nettoyage optimal entre les dents. Laifen annonce une autonomie allant jusqu’à 70 jours pour la Wave Pro.

La Laifen Wave Pro a été présentée au CES 2026 et sera disponible dans le monde entier à partir de fin mars 2026. Son prix n’a pas encore été communiqué, mais vous pourrez l’acheter directement auprès de Laifen.