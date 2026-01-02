On a testé le OnePlus 15R : un smartphone polyvalent, idéal pour les joueurs

Voici le Robin du OnePlus 15, véritable Batman. Si le 15R n’atteint pas le niveau des smartphones haut de gamme, ses caractéristiques soigneusement sélectionnées lui permettent de rivaliser avec des modèles bien plus chers – et il surpasse même le maître sur certains points clés.

Il s’agit du premier smartphone équipé de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, rompant ainsi avec la tradition qui consistait à utiliser la même puce que le modèle principal de l’année précédente pour chaque nouveau modèle « R ». OnePlus l’a également doté d’un écran de qualité gaming et d’une batterie parmi les plus performantes disponibles sur le marché occidental. Un prix de départ attractif de 699 € est presque la cerise sur le gâteau, plaçant le 15R entre le Samsung Galaxy S25 FE et le Galaxy S25, et en dessous du Google Pixel 10. Redéfinit-il le concept de smartphone haut de gamme à prix abordable ?

Conception et fabrication : une entreprise familiale

Ce n’est pas une copie conforme, mais le 15R partage de nombreux points communs avec le OnePlus 15, notamment le bloc photo rectangulaire décalé à l’arrière et le bouton Plus personnalisable sur le côté gauche. De face, seul le cadre d’écran légèrement plus épais permet de les distinguer. Le verre plat et les bords carrés restent très tendance et ont donc été repris du OnePlus 13R de l’année dernière.

C’est un téléphone assez imposant, légèrement plus grand que le OnePlus 15 dans toutes ses dimensions, mais pas au point de ne pas pouvoir le tenir confortablement d’une main. Le bloc photo, qui ne dépasse que légèrement du châssis, le rend particulièrement facile à glisser dans une poche.

La marque n’a pas lésiné sur les matériaux : le châssis est en métal et la face arrière en verre dépoli. L’ensemble respire le haut de gamme, et le verre de notre modèle de test Noir Charbon s’est avéré très efficace pour masquer les traces de doigts. Ce téléphone utilise de la fibre de verre pour gagner quelques grammes, tout comme la superbe édition Sand Storm du OnePlus 15.

Quel que soit le modèle choisi, vous bénéficiez d’une protection contre les infiltrations exceptionnelle. Le 15R est certifié IP66, IP68, IP69 et IP69K, ce qui signifie qu’il résiste à la haute pression et à l’eau chaude, et même aux immersions accidentelles dans un évier, une piscine ou des toilettes (idéalement propres). On recommande tout de même de le protéger avec une coque ou un étui pour préserver l’écran : le Gorilla Glass 7i a ses limites face aux chocs. On félicite OnePlus d’avoir réutilisé le capteur d’empreintes digitales ultrasonique du 15. La plupart des concurrents utilisent des capteurs optiques, moins rapides, mais ici, le déverrouillage est quasi instantané, même avec les doigts mouillés. Lors de la configuration initiale, inutile de retirer votre doigt du capteur : il suffit de le faire glisser sur la surface jusqu’à ce qu’il soit enregistré. Plus vite cette technologie se généralisera, mieux ce sera.

Écran et son : au top

Il est juste de dire que le OnePlus 15 a privilégié le taux de rafraîchissement à la résolution, intégrant moins de pixels que son prédécesseur afin d’atteindre 165 Hz, idéal pour les joueurs. Cependant, ici, il ne s’agit que d’améliorations, car le 15R n’offrait pas une résolution aussi élevée. Le taux de rafraîchissement rapide est toujours présent, l’écran a grandi pour atteindre une diagonale confortable de 6,83 pouces, et la dalle 2800 x 1271 affiche une résolution légèrement supérieure à celle des 13R et OnePlus 15 – une différence imperceptible à l’œil nu. Dans les jeux compatibles, le taux de rafraîchissement plus élevé est un vrai régal, offrant une fluidité de jeu exceptionnelle. Le processeur, suffisamment puissant, assure un nombre d’images par seconde suffisant sur Call of Duty Mobile, sans aucune chute de framerate notable. La technologie LTPS ne retombe à 60 Hz que lors de l’affichage de contenu statique, elle ne sera donc pas aussi économe en énergie que ses concurrentes LTPO qui peuvent gérer 1 Hz – bien que la batterie colossale compense largement la différence.

Nous n’avons rien à redire sur la qualité d’image : les couleurs sont éclatantes et le contraste fantastique, caractéristiques de la technologie AMOLED. Les noirs sont profonds et les angles de vision excellents. La luminosité extérieure annoncée de 1 800 nits est équivalente à celle du OnePlus 15, plus cher, et largement suffisante pour une visibilité optimale même en plein soleil. Le contenu HDR est encore plus lumineux, ce qui donne un véritable éclat aux séries en streaming. La configuration des haut-parleurs du 15 et du 15R est quasiment identique. À l’écoute, les haut-parleurs principaux orientés vers le bas et les tweeters des écouteurs offrent un volume sonore équivalent, avec des médiums clairs et des basses présentes juste ce qu’il faut pour que la musique et les vidéos ne sonnent pas creux.

Appareils photo : axés sur les selfies

La photographie est le principal point de divergence entre le OnePlus 15 et le 15R ; ce dernier ne possède que deux objectifs à l’arrière, sans téléobjectif dédié, et l’ultra grand-angle affiche une résolution nettement inférieure. Cela dit, le capteur principal utilise le même capteur Sony IMX906 de 50 MP, avec une grande ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l’image, particulièrement efficace en basse lumière. La caméra frontale a également fait un grand pas en avant par rapport au OnePlus 13R, avec un nombre de pixels doublé et l’ajout de l’autofocus.

Bien que OnePlus n’ait pas bénéficié de l’expertise d’Hasselblad en matière de colorimétrie – le 15R gère désormais les couleurs de manière indépendante –, il parvient à un excellent équilibre entre réalisme et couleurs attrayantes. Les verts et les rouges, en particulier, sont éclatants, sans être excessifs. L’exposition est très bien maîtrisée en extérieur et dans des environnements bien éclairés. Si les photos en intérieur peuvent paraître légèrement chaudes, le rendu reste fidèle à la réalité.

L’objectif ultra grand-angle n’est pas particulièrement impressionnant : il manque de détails et ses couleurs et son exposition ne correspondent pas toujours à celles de l’objectif principal. Son champ de vision est certes généreux, mais on ne l’a pas utilisé très souvent. OnePlus est loin d’être le seul fabricant de smartphones à proposer des filtres photo d’inspiration rétro dans son application appareil photo, mais on était ravi de les retrouver maintenant que la marque Hasselblad a disparu. Discrets, ils peuvent égayer des scènes un peu fades. Le recadrage du capteur et le regroupement de pixels ont leurs limites pour les photos zoomées : un zoom 2x est parfaitement utilisable en extérieur, mais au-delà, les gains sont de plus en plus faibles, surtout de nuit. L’ultra grand-angle génère rapidement du bruit et nécessite une main stable – ou un sujet immobile – pour obtenir une image nette.

L’objectif principal offre des performances nettement supérieures, gérant avec brio les zones d’ombre comme les hautes lumières. Les enseignes lumineuses de mes photos tests, surexposées sur un smartphone concurrent, étaient parfaitement lisibles ici. Les couleurs sont globalement fidèles et, malgré un léger bruit numérique, nous avons été très satisfaits des performances en basse lumière, même si l’on perçoit par endroits le même lissage artificiel que sur le OnePlus 15. La caméra frontale affiche un niveau de détail impressionnant, même en faible luminosité, et l’autofocus a garanti la netteté de tous mes clichés. Les amateurs de selfies seront ravis. Les photographes en quête de plus de polyvalence pourraient toutefois se tourner vers un modèle équipé d’un téléobjectif dédié, ou investir un peu plus dans le OnePlus 15, qui prend d’excellents clichés en zoom 3x.

Expérience logicielle : l’esprit prime sur la matière

OnePlus ne fait pas de favoritisme : le 15R bénéficie de la même version d’OxygenOS que le 15, plus cher. Tous deux sont basés sur Android 16, exempts de logiciels préinstallés inutiles et profiteront des mêmes quatre années de mises à jour du système d’exploitation et de six années de correctifs de sécurité. Un bel atout, même si OnePlus accuse encore un certain retard sur Google et Samsung. L’interface est épurée et l’influence de Liquid Glass est discrète. Les boutons de saisie du code PIN sur l’écran de verrouillage rappellent le nouveau design d’Apple, mais l’écran des paramètres rapides, les menus Paramètres et les applications OnePlus conservent les couleurs primaires minimalistes de la marque. Les alertes contextuelles autour de la caméra selfie sont basiques comparées à Dynamic Island d’Apple, mais on les a trouvées pratiques pour les commandes multimédias. J’apprécie également le fait que OnePlus conserve Shelf, un espace distinct de l’écran d’accueil que l’on peut personnaliser avec des widgets.

L’IA est bien sûr présente, avec la transcription audio intégrée, la traduction instantanée en langues étrangères et l’assistance à la prise de notes. L’éditeur d’images génératif permet également d’agrandir les photos recadrées, d’effacer les éléments distrayants en arrière-plan, de rééclairer les portraits et de les mettre à l’échelle en haute résolution. On a cependant trouvé l’outil de suppression des reflets assez aléatoire. Samsung et Google restent les leaders dans ce domaine. Mind Space est la principale attraction en matière d’IA, avec sa propre clé matérielle dédiée. Il s’agit essentiellement d’une plateforme centralisant les enregistrements vocaux, les captures d’écran et les liens web, avec des résumés générés automatiquement et une fonction de recherche – une fonctionnalité que j’ai vue récemment chez plusieurs marques, dont Motorola et Nothing. On apprécie son intégration avec Google Gemini, mais même après plusieurs semaines de test, on ne l’utilise pas régulièrement.

Performances et autonomie : une légère baisse

Avec une batterie de 7 400 mAh, c’est le téléphone OnePlus offrant la plus grande capacité jamais commercialisé hors de Chine. Elle est même supérieure à celle du OnePlus 15, plus cher, et surpasse quasiment tous ses concurrents dans cette gamme de prix. Grâce à sa technologie silicium-carbone, vous bénéficiez de plus de 30 % d’autonomie en plus par charge qu’un Pixel 10, et de près du double de ce que Samsung parvient à intégrer dans un Galaxy S25. Sans surprise, cela se traduit par une autonomie exceptionnelle loin des prises secteur. Tenir deux jours d’affilée n’a jamais été un problème, même avec des jeux et l’enregistrement vidéo en 4K – même si une recharge en milieu d’après-midi était généralement nécessaire. On ne serait pas certain de tenir trois jours sans activer le mode économie d’énergie et limiter les fonctionnalités à l’essentiel, mais c’est également le cas pour les meilleurs smartphones actuels en matière d’autonomie. En clair, c’est l’une des principales raisons d’acheter un 15R. Contrairement au modèle 15 haut de gamme, il ne propose pas la recharge sans fil, mais la recharge filaire de 80 W est suffisamment rapide.

Revenons-en aux performances. Il n’est peut-être pas équipé du processeur haut de gamme Elite, mais le 15R est le premier téléphone que j’ai testé avec la puce Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, plus accessible. Les vitesses brutes ne sont pas aussi élevées, mais il dispose tout de même de deux cœurs principaux et de six cœurs hautes performances, ce qui se traduit par des scores de benchmark tout à fait honorables. Les tests synthétiques le placent juste derrière le 8 Elite Gen 5, et globalement au même niveau que les fleurons Snapdragon 8 Elite de l’année dernière.

Côté jeu, la plupart des titres essayés tournaient par défaut avec les paramètres graphiques au maximum, dans des conditions quasi parfaites. Le GPU Adreno n’a peut-être pas autant de mémoire dédiée et ne peut pas atteindre les mêmes fréquences boost que celui du 8 Elite Gen 5, mais cela n’a eu aucun impact sur les applications testées sur le Play Store. Mieux encore, le téléphone est resté à une température acceptable même après une longue session de jeu, et la fréquence d’images n’a pas chuté. Vous obtiendrez de meilleures performances avec le OnePlus 15 – ou tout autre téléphone équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 – mais nous n’avons jamais eu l’impression de passer à côté de quelque chose.

Verdict sur le OnePlus 15R

Étant donné notre coup de cœur pour le OnePlus 15 – qui reste le smartphone Android haut de gamme que l’on recommanderait à la plupart des acheteurs actuellement – ​​nous n’avons pas été surpris d’apprécier tout autant le 15R. L’expérience est quasiment identique, OnePlus n’ayant quasiment pas dévié de la formule pour proposer un prix plus attractif. La concurrence peine à l’égaler sur la plupart des points. Il offre un écran plus grand et une meilleure résistance à l’eau que le Galaxy S25 ou le Pixel 10, la touche Plus personnalisable est un atout indéniable, absente chez Poco, et son design sobre est bien plus agréable à l’œil que celui du controversé Phone 3 de Nothing. Certes, si la photographie est une priorité, on se tournerait vers un autre modèle – l’ultra grand-angle basique et l’absence de téléobjectif sont de véritables points faibles. Mais pour jouer en déplacement et profiter d’une autonomie impressionnante, le 15R est un choix sûr.