Supersport 400, la Morgan la plus puissante jamais vue

Morgan dévoile la Supersport 400, la Morgan de série la plus puissante à ce jour. En dépassant pour la première fois le seuil des 400 ch, c’est le nouveau fleuron de la gamme.

La Supersport 400 marque un tournant pour Morgan en devenant le modèle de série le plus puissant de son histoire. Avec une puissance de 402 ch, c’est la première fois qu’une voiture sortant des ateliers de Malvern franchit officiellement le cap symbolique des 400 ch, hissant ce modèle au sommet de la gamme en tant que nouveau porte-étendard.



Ce gain de performance repose sur le moteur six cylindres en ligne turbocompressé BMW B58 « O1 », couplé à une boîte automatique ZF à huit rapports. Ce partenariat technique de longue date permet à la Supersport 400 d’allier la fiabilité moderne et une réactivité immédiate au caractère authentique et léger qui définit l’ADN de Morgan. Dotée de série du pack « Dynamic Handling », la voiture intègre des amortisseurs Nitron réglables et une géométrie de suspension revue. Ces améliorations, combinées à de nouvelles jantes légères de 19 pouces, garantissent une agilité supérieure et un contrôle optimal pour le pilote.

Le design évolue subtilement pour refléter ce tempérament plus sportif, avec de nouvelles prises d’air sur les ailes avant et des finitions de carrosserie spécifiques. L’expérience sensorielle est complétée par un système d’échappement actif haute performance, conçu pour offrir une signature sonore plus profonde et plus présente sans sacrifier le confor

Un habitacle tactile et personnalisé

À l’intérieur, la stratégie de personnalisation monte en gamme avec l’utilisation de l’Alcantara, des cadrans exclusifs et un sélecteur de vitesse en aluminium. Morgan élargit également ses options de finitions, incluant des peintures satinées et des accents corail, permettant à chaque client de transformer sa voiture en une expression unique de son style.

Pour Matthew Hole, directeur général de Morgan, ce lancement ne constitue que la première étape d’une phase de croissance ambitieuse. La Supersport 400 préfigure l’arrivée prochaine de nombreuses séries limitées et projets sur mesure, soutenus par des investissements majeurs dans l’ingénierie tout en restant fidèle à l’artisanat traditionnel de la marque