Onkyo dévoile la gamme Muse

À l’occasion de son 80ᵉ anniversaire, Onkyo, référence mondiale de l’audio haute-fidélité, dévoile la gamme Muse : une nouvelle génération d’amplificateurs intégrés réseau stéréo, compacts, puissants et entièrement connectés.



Pensée pour les amateurs de musique moderne, la gamme Muse associe des performances haute-fidélité, du streaming et un design élégant et remarquablement compact, établissant un nouveau standard dans la hif-fi.



Onkyo continue de s’imposer comme un leader de l’innovation audio avec une mission claire : offrir un son haut de gamme qui inspire. La nouvelle série Muse prolonge l’héritage d’Onkyo avec les modèles Y-50 et Y-40 — des solutions compactes mais puissantes, pensées pour les passionnés de musique. Les deux modèles intègrent une architecture entièrement numérique et des amplificateurs Axign Classe D équipés de transistors MOSFET à fort courant pour délivrer un son précis, puissant et dynamique.



La gamme Muse a été conçue pour alimenter une large variété d’enceintes (impédance 4 à 16 Ω) et restituer une scène sonore ample et détaillée, fidèle à l’intention originale des artistes.

Design compact et interface intuitive

L’un des atouts majeurs de la série Muse réside dans son expérience utilisateur intuitive. Chaque amplificateur est équipé d’un écran couleur LCD de 13,9 cm (5,46 pouces)affichant les métadonnées des morceaux, les informations de lecture ainsi qu’un vumètre de style analogique. L’interface claire et fluide facilite l’accès aux paramètres et aux services de streaming.



Le savoir-faire d’Onkyo s’exprime également dans le design : la gamme Muse arbore le bouton de volume signature ainsi que des grilles de dissipation thermique ornées du motif japonais traditionnel «San Kuzushi », rendant hommage à l’héritage culturel de la marque.

L’amplificateur intégré réseau Onkyo Muse Series Y-50 associe des technologies de pointe à une connectique complète et permet une diffusion sans fil grâce à l’accès aux plateformes de streaming. Sa façade élégante en aluminium et son écran couleur LCD de 13,9 cm — affichant les informations de lecture ainsi qu’un vumètre de style analogique — dégagent une sophistication remarquable, tandis que la calibration acoustique intégrée Onkyo Room EQ garantit un son optimal dans n’importe quel environnement.

Reposant sur une conception entièrement numérique et un amplificateur Axign Classe D avec sortie MOSFET, le Y-50 délivre 250 watts par canal sous 4 ohms, offrant la précision, la puissance et la clarté nécessaires pour alimenter des enceintes de toutes tailles. Le résultat est une scène sonore dynamique et détaillée, restituant fidèlement l’intention artistique.

La connectique étendue comprend trois paires d’entrées analogiques RCA, une entrée coaxiale, un étage phono compatible MM/MC, ainsi qu’une entrée HDMI / HDMI ARC avec sortie HDMI pour l’audio vidéo et le gaming. Le Muse Y-50 prend également en charge l’Ethernet et le Wi-Fi pour une lecture en streaming haute qualité ainsi qu’une sortie pré-out pour caisson de basses. Son bornier haut de gamme quant à lui offre une flexibilité totale pour votre installation.

La diffusion sans fil se fait en toute simplicité via Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Chromecast et AirPlay 2. L’application Onkyo Controller permet un contrôle complet et une personnalisation avancée de l’expérience d’écoute, directement depuis un appareil mobile.

Il suffit d’associer le Muse Y-50 à vos enceintes et sources préférées — Bluetooth, platine vinyle, lecteur CD, téléviseur ou entrée AUX — pour créer un véritable centre de divertissement. Cet amplificateur intégré stéréo à deux canaux a été conçu avec exigence tant sur le plan esthétique que sonore, pour offrir une expérience d’écoute haut de gamme.