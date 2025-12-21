CES 2026 : LG et Dolby s’associent pour créer un système home cinéma Sound Suite avec Atmos FlexConnect

LG et Dolby ont annoncé le LG Sound Suite avec Dolby Atmos FlexConnect pour un son immersif exceptionnel et une installation home cinéma simplifiée.

Dolby et LG ont annoncé un partenariat matériel pour inaugurer une nouvelle ère audio home cinéma grâce à une gamme d’enceintes modulaires configurables de multiples façons, quel que soit leur emplacement dans votre salon.

Le nouveau système audio LG Sound Suite se compose de la barre de son H7, des enceintes surround sans fil M7 et M5, et du caisson de basses W7. Selon Dolby, les enceintes peuvent être configurées de 27 manières différentes, selon votre installation. Vous pouvez opter pour une simple paire d’enceintes stéréo ou créer un système home cinéma complet 13.1.7 canaux. Cette configuration peut inclure la barre de son H7, jusqu’à quatre enceintes surround M7/M5 et le caisson de basses.

Pour la première fois avec la technologie LG, les enceintes sont compatibles avec Dolby Atmos FlexConnect, qui permet de créer un système home cinéma surround immersif, quelle que soit la position des enceintes dans la pièce. « Dolby Atmos FlexConnect intègre votre système audio en toute simplicité à votre quotidien. Placez vos enceintes où bon vous semble, en fonction de votre mobilier et de votre pièce, et le système optimisera automatiquement les performances audio », explique Dolby. Vous pouvez ainsi les positionner à proximité de vos prises et de vos meubles, et laisser le logiciel et les capteurs de proximité faire le reste. De plus, si vous utilisez la barre de son comme appareil principal, FlexConnect est compatible avec tous les téléviseurs.

LG et Dolby prévoient de présenter la LG Sound Suite optimisée par Dolby Atmos FlexConnect au CES 2026, début janvier. Nous devrions obtenir des explications complètes lors de la conférence de presse de LG au CES, le 6 janvier. Le prix et la disponibilité restent à confirmer.