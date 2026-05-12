Collab Swatch x Audemars Piguet Royal Pop : les images officielles

Voici un premier aperçu : Swatch et Audemars Piguet ont dévoilé les visuels officiels sur Instagram – et le résultat est une réussite.

Swatch et Audemars Piguet ont officiellement levé le voile sur la collection Royal Pop, et les premières images ne déçoivent pas. La collection se compose de huit montres à gousset qui fusionnent le design légendaire de la Royal Oak avec l’esprit ludique des montres POP de Swatch des années 80.

Au cœur de cette collection se trouve une première mondiale. Swatch a réimaginé son mouvement emblématique SISTEM51 en un calibre à remontage manuel. C’est un détail fascinant : le SISTEM51 a toujours été entièrement automatisé lors de sa production. Le retravailler pour un remontage manuel constitue une véritable étape technique, ici habillée d’une touche Pop Art.

Ces huit montres sont disponibles en deux styles classiques de gousset : Lépine (couronne à 12 h) et Savonnette (couronne à 3 h). Les combinaisons de couleur sont audacieuses — rose, turquoise, jaune, blanc éclatant et noir profond. Ce n’est pas une collection pour les timides, et le rendu est bien plus réussi que les concepts générés par IA.

Chaque montre possède également un fond transparent laissant apparaître le mouvement, un cadran pour la petite seconde, et le logo AP x Swatch imprimé avec finesse. Le module “Pop” se clipse directement dans le boîtier, un détail très satisfaisant à voir en action.

Comme le suggéraient les teasers, un cordon sert à les porter. On note l’absence totale de bracelet pour le poignet. Swatch laisse la porte ouverte pour l’avenir, mais il est fort probable que des fabricants tiers s’emparent rapidement du créneau. En complément, Swatch vendra en ligne des cordons plus longs ainsi que des supports pour transformer la montre en horloge de bureau (disponibles dans les huit coloris).

La collection Royal Pop sera mise en vente le 16 mai dans une sélection de boutiques Swatch à travers le monde. La vente sera limitée à un exemplaire par personne, par boutique et par jour. Bien que les tarifs n’aient pas encore été confirmés officiellement, on dit que les modèles Lépine seront à 385 €, les modèles Savonnetteà 400 €.