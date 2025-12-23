Just Dance 2026 s’allie à Angelina Bruno afin de partager son histoire et sa résilience à travers la danse

Ubisoft présente les coulisses de la nouvelle map Kitipo apportant de la représentation dans l’industrie du jeu vidéo.



Ubisoft dévoile la vidéo Behind-the-Scenes mettant en lumière la création de la nouvelle map Kitipo dans l’édition Just Dance 2026. Cette collaboration unique avec la danseuse Angelina Bruno souligne le langage universel que sont le mouvement et la danse.



Après une première collaboration pour l’édition Just Dance 2021, Ubisoft Paris Studio est fier de renouveler sa collaboration avec Angelina Bruno, une danseuse de hip-hop belge et une sophrologue qui est devenue un symbole de force et d’expression artistique. À travers son art, elle accepte son handicap et le transforme en une source d’expression créative. Récemment, Angelina a captivé l’audience internationale en tant qu’interprète à la fois dans l’ouverture mais aussi la fermeture des Jeux Paralympiques : sa performance est devenue un symbole fort de résilience.



La map Kitipo, interprétée par Dixson Waz, La Tukiti et Amenazandel, artistes de la République dominicaine, puise son inspiration d’une icône culturelle caribéenne vibrante – un van équipé d’un système de son massif, souvent au cœur de fêtes de rue locales. Ce genre musical, jusque-là sous-représenté dans Just Dance, apporte une énergie nouvelle ainsi qu’une diversité culturelle au catalogue du jeu.



La vidéo Behind-the-Scenes offre un regard intime sur l’histoire d’Angelina avec des images exclusives du tournage et ses réflexions sur la résilience, la confiance et l’expression de soi. À travers son histoire, elle souhaite partager comment la danse peut pousser les individus à accepter leur identité et inspirez les autres mais surtout en apportant de la représentation dans l’industrie du jeu vidéo. « Quelqu’un qui me ressemble pourrait dire : ce n’est pas impossible pour moi de danser. » a confié Angelina « Cela donne aux personnes comme nous, des symboles et une représentation ».



“La map que nous avons créé avec Angelina Bruno pour l’édition Just Dance 2026, incarne l’esprit de Just Dance où l’individualité de chaque danseur brille » a déclaré Hélène Jeannin, directrice des contenus à Ubisoft Paris Studio. « Angelina apporte son énergie et talent incroyable à l’écran. Sa présence sur la map Kitipo célèbre l’unité et l’expression de soi. »



L’édition Just Dance 2026 invite tout le monde à se connecter à la joie du mouvement. Cette édition dispose d’un large éventail de coachs représentant différent corps, styles et mondes. Elle inclut également des chorégraphies alternatives comme Feather (Version parachute) faite pour être interprétée assis(e) permettant de rendre la map accessible à plus de joueurs.



L’édition Just Dance 2026 est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et jouable sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.

