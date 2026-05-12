TAG Heuer dévoile une édition limitée Indy 500 de sa Formula 1 Solargraph

La nouvelle montre Indy 500 de TAG Heuer est alimentée par l’énergie solaire et limitée à 1 110 exemplaires.

Quelques semaines seulement après le lancement des montres Formula 1 Solargraph aux tons pastels, la marque suisse vient de dévoiler une nouvelle édition limitée pour célébrer son partenariat avec les 500 miles d’Indianapolis. Baptisée Formula 1 Solargraph X Indy 500, elle s’impose honnêtement comme un achat incontournable pour les fans d’IndyCar.

C’est la treizième fois que TAG Heuer collabore avec l’Indy 500. Après treize éditions, ils ont clairement trouvé leur rythme de croisière. Bien que l’on ne suive pas particulièrement l’IndyCar, on apprécie énormément ce garde-temps.



La Solargraph X Indy 500 affiche un diamètre de 38 mm, ce qui la rend plus petite et plus facile à porter que la plupart des montres de sport actuelles. TAG Heuer précise que cette taille est un clin d’œil délibéré au nombre croissant de femmes s’intéressant à la culture des sports mécaniques. On adore ces nouvelles Formula 1, et leurs proportions sont réellement flatteuses sur tous les poignets.

Le cadran est d’un noir profond avec une minuterie brune (le chemin de fer des minutes qui fait le tour du bord), et le mélange fonctionne à merveille. Le logo Indy 500 figure sur le cadran ainsi que sur le fond de boîte, accompagné d’un motif de briques faisant référence à la célèbre ligne d’arrivée « Yard of Bricks » de l’Indianapolis Motor Speedway.

Le boîtier en acier sablé lui confère un aspect robuste, presque industriel.



À l’intérieur, le calibre Solargraph fonctionne grâce à la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle. Une minute d’exposition directe au soleil suffit à l’alimenter pour une journée entière. Une charge complète prend moins de 40 heures et permet à la montre de fonctionner jusqu’à dix mois dans l’obscurité totale. Limitée à 1110 exemplaires et affichée (tout de même) à 2200 €, la montre est livrée dans un écrin arborant le logo Indy 500.