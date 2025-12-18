OnePlus dévoile le OnePlus 15R, la OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite, trois nouveaux appareils qui viennent enrichir son écosystème.



Le OnePlus 15R s’appuie sur le Snapdragon 8 Gen 5 pour offrir des performances de très haut niveau, associées à un écran AMOLED 1,5K à 165 Hz particulièrement fluide et à une batterie de 7 400 mAh compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 80 W. Pensé pour durer, il combine puissance, autonomie et qualité d’affichage afin de répondre aux usages les plus exigeants, du divertissement à la création de contenu.



La OnePlus Pad Go 2 se distingue par son grand écran de 12,1 pouces au format 7:5, conçu pour le confort visuel et la productivité, ainsi que par sa batterie de 10 050 mAh offrant une autonomie prolongée. Compatible avec un stylet, dotée de fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’un multitâche avancé grâce à Open Canvas, elle s’adresse à celles et ceux qui recherchent une tablette polyvalente pour le travail comme pour le divertissement



La OnePlus Watch Lite propose l’essentiel des fonctionnalités d’une smartwatch dans un design ultrafin et léger, pensé pour un port continu. Elle assure un suivi complet du bien-être et des activités sportives, tout en offrant jusqu’à 10 jours d’autonomie et une recharge rapide, pour accompagner le quotidien sans contrain