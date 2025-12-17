Pure Electric McLaren, une trottinette de champion du monde de F1

La marque est fondée par le père du champion du monde de F1 2025, Lando Norris, Adam Norris, a lancé sa propre marque de trottinettes électriques.

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les trottinettes électriques. Pure Electric redéf init la mobilité urbaine avec une innovation qui fait la différence : une posture de conduite pieds parallèles, pensée pour maximiser la stabilité et la sécurité.

Avec une équipe de designers et d’ingénieurs de classe mondiale, les trottinettes Pure Electric proposent une posture de conduite unique : debout, pieds parallèles, elle assure une stabilité inégalée, notamment en cas de freinage d’urgence. Une innovation qui

séduit : 90 % des utilisateurs ne reviendraient plus en arrière après avoir testé l’expérience PURE.

Au-delà du design, la technologie fait toute la différence. Les moteurs, capables de délivrer jusqu’à 900 W de puissance maximale, garantissent une accélération réactive et une excellente capacité en côte. La stabilisation active de la direction ramène le guidon au centre après chaque virage, off rant un contrôle constant même sur les terrains accidentés. Enf in, les clignotants dynamiques intégrés au guidon assurent une visibilité optimale et renforcent la sécurité des trajets urbains.

Et quand la performance de la F1 rencontre la mobilité urbaine. Pure et McLaren unissent leurs forces dans un partenariat exclusif pour lancer une collection inédite. Parmi elles, l’édition Papaya, revêtue du mythique orange McLaren, rend hommage à l’héritage inarrêtable de la course automobile. Lando Norris lui- même, pilote de F1 et f ils du fondateur, ne jure que par elle.

Pure x McLaren : Papaye & noir : 999 € – MP4/4 : 1 199 € – Pure Escape : 499 € – Pure Escape Pro+ : 649 € – Pure Flex : 999 € Disponibles sur le site PureElectric et dans les magasins FNAC et DARTY.