Avec Tefal, la Chandeleur passe en mode pop

La Chandeleur, c’est LE moment incontournable et super gourmand qui célèbre chaque année l’art de faire sauter les crêpes en famille ou entre amis comme une promesse de convivialité.



Pour l’occasion, Tefal fait souffler un vent de fraîcheur avec sa collection exclusive Pop of Colors aux teintes vives et acidulées. Plus qu’une fête française, la Chandeleur résonne aujourd’hui à l’international comme un symbole de joie, de partage et de créativité. Entre hommage à la nostalgie déco des années 70-80 et clin d’œil aux tendances culinaires les plus actuelles, la couleur devient un véritable art de vivre… et de cuisiner

Avec Pop of Colors, Tefal fait sauter les crêpes dans un tourbillon de couleurs, entre tradition réconfortante et inspirations ultra-tendances. Des poêles qui donnent envie de créer, de partager… et surtout de célébrer la Chandeleur comme un véritable moment de joie et de créativité.

Entre nostalgie déco des années 70-80 et clins d’œil aux tendances culinaires actuelles, la couleur devient bien plus qu’un détail : un art de vivre… et de cuisiner. Rose, jaune citron ou vert pomme, la poêle n’est plus seulement un ustensile, elle devient l’alliée stylée des tables gourmandes, aussi à l’aise avec les crêpes classiques qu’avec les créations inspirées des réseaux sociaux (crêpes fluffy, crêpes cake, matcha, açai…). Pensée pour toutes les envies, la collection Pop of Colors se décline en plusieurs formats (induction et non-induction) et accompagne aussi bien les crêpes fines que les galettes généreuses. Une façon joyeuse et décomplexée de réinventer la Chandeleur, où tradition et modernité se rencontrent autour de recettes toujours plus créatives.

