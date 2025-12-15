LIFE, le casque lumineux au design primé au DesignEuropa Award 2025



Une reconnaissance majeure pour l’innovation et le design du spécialiste français de la mobilité urbaine innovante.



Son casque Life, véritable concentré de technologie et de design, vient de remporter le

prestigieux DESIGNEUROPA Award 2025, un prix européen qui célèbre l’excellence du design et la protection intellectuelle des créations. Une reconnaissance majeure pour cette entreprise parisienne qui place depuis toujours le design, la sécurité et la durabilité au cœur de son ADN. À l’origine se trouve Philippe Arrouart, ancien professionnel de l’industrie automobile et fondateur visionnaire d’Overade. Grâce à sa formule unique, il parvient à séduire une clientèle toujours plus large. Aujourd’hui, il exporte près de deux tiers de sa production vers une quinzaine de pays à travers le monde. Il a choisi de repenser la mobilité en concevant des produits alliant innovation, sécurité et esthétisme. Sa mission est d’inspirer les esprits actifs à transformer chaque trajet du quotidien en une aventure saine, durable et motivante.

Fiables, élégants et conçus en interne, les produits Overade sont brevetés et pensés pour offrir à chacun protection et sérénité. De l’emblématique casque pliable Plixi au nouveau LIFE lumineux, la marque s’impose aujourd’hui comme un symbole de l’innovation française dans le domaine de la mobilité douce.