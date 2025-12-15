Regardez le premier épisode de la saison 2 de Fallout avec un jour d’avance sur Amazon Prime !

La goule est de retour avec 24 heures d’avance : Amazon Prime Video avance la diffusion du premier épisode de la saison 2 de Fallout.

Amazon Prime Video a avancé de 24 heures la sortie en streaming de la saison 2 de Fallout, très attendue : un beau cadeau de Noël avant l’heure pour les fans de cette adaptation du jeu vidéo acclamée. Lundi, Amazon a confirmé que le premier épisode de la saison 2 sera disponible en streaming dès le 16 décembre.

Cette diffusion anticipée avance la première de 24 heures. Elle s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec l’attraction Exosphere de Sphere à Las Vegas, dans le Nevada. Le drame post-apocalyptique se concentrant sur la colonie fictive de New Vegas dans la nouvelle saison, cette collaboration est tout à fait pertinente. Amazon explique que cette collaboration donne vie à un élément du voyage de la saison vers New Vegas en transformant Sphere en une boule à neige post-apocalyptique mettant en scène les personnages préférés des fans : Lucy, Maximus et la Goule, et surprenant par la présence d’un Deathclaw monstrueux tentant de percer l’Exosphère.

La deuxième saison de Fallout, avec Walton Goggins dans le rôle de la Goule et Ella Purnell dans celui de Lucy, a connu un succès retentissant sur Amazon, plébiscité par les fans de la série de jeux vidéo légendaire de Bethesda et par la critique. Elle a cumulé plus de 100 millions de vues à travers le monde. Cette saison reprend là où la première s’était arrêtée.

Amazon déclare : « Fallout raconte l’histoire des nantis et des démunis dans un monde où il ne reste presque plus rien. Deux cents ans après l’apocalypse, les paisibles habitants des abris antiatomiques de luxe sont contraints de retourner dans le paysage infernal et irradié laissé par leurs ancêtres et découvrent avec stupeur un univers incroyablement complexe, étrangement jubilatoire et d’une violence extrême. »