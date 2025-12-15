DJI Neo 2 : la mise à jour qui change vraiment tout

Le DJI Neo avait conquis les débutants grâce à sa simplicité, son poids plume et son décollage depuis la paume de la main.

Avec le Neo 2, DJI reprend la même formule, mais la repense en profondeur. Ce drone est étonnamment plus léger que la première génération malgré l’ajout de nouveaux capteurs, et son design gagne en finesse et en praticité, notamment grâce à un petit écran d’état bien plus lisible que les LED du Neo. Le châssis élargi améliore la stabilité, et la protection des hélices paraît plus robuste et mieux intégrée.

La vraie évolution vient de la sécurité et de la caméra. Le Neo 2 embarque désormais une détection d’obstacles omnidirectionnelle, combinant LiDAR, vision et infrarouge, ce qui le rend pratiquement impossible à crasher. Pour un drone destiné aux novices ou à des vols proches d’obstacles, la différence est spectaculaire. Côté image, même capteur mais nouveau traitement : optique plus lumineuse, dynamique améliorée, gestion du bruit plus propre… et surtout un gimbal mécanique à deux axes qui change complètement la fluidité des vidéos. Avec la 4K à 60 fps et le slow motion à 100 fps, les images gagnent clairement en qualité et en professionnalisme. Le suivi de sujet, désormais en 8 directions, est plus naturel et beaucoup plus réactif.



En vol, le Neo 2 inspire immédiatement confiance. Il tient mieux dans les environnements serrés, réagit plus vite, et bénéficie de nouveaux modes de contrôle comme les gestes, la voix ou encore la compatibilité avec la radiocommande RC-N3, qui double la portée du flux vidéo. Le retour automatique dans la main est un petit ajout à la fois ludique et très pratique. L’autonomie n’évolue presque pas, mais la batterie se recharge plus vite et chauffe moins. DJI double presque le stockage interne, passant à 49 Go, ce qui permet enfin d’enregistrer sans devoir décharger en permanence. Les transferts, jusqu’à 80 MB/s, sont également beaucoup plus rapides.

En résumé, le Neo 2 n’est pas une simple itération : c’est un modèle nettement plus mature, plus sûr et plus performant, sans renoncer à la simplicité qui faisait le charme du Neo original.



Les +

 Sécurité XXL grâce à la détection d’obstacles à 360°

 Stabilisation mécanique à deux axes + 4K60 très convaincante

 Suivi de sujet plus naturel et plus efficace

 Design mieux pensé, plus léger et plus premium

 Stockage interne presque doublé

 Commandes gestuelles, vocales et retour dans la main

 Compatibilité RC-N3 et portée vidéo améliorée

Les –

 Prix plus élevé que le modèle précédent

 Autonomie quasi identique

 Boutons de contrôle un peu trop rapprochés



Conclusion

Le DJI Neo 2 est clairement le drone que DJI aurait aimé sortir dès le début : plus stable, plus intelligent, plus sûr et beaucoup plus capable en vidéo. Si vous possédez déjà le Neo et que vous l’utilisez seulement pour quelques clips de voyage, la mise à jour n’est pas indispensable. Mais si vous filmez régulièrement, si vous voulez une meilleure stabilisation, un meilleur suivi ou un drone quasiment impossible à heurter, le Neo 2 justifie totalement son prix. Il reste l’un des drones les plus accessibles du marché, tout en franchissant un vrai cap technologique.