Noël à New-York en dernière minute avec La Compagnie

Fêtes de fin d’année à New York : l’expérience Classe Affaires signée La Compagnie.

À l’approche des fêtes de fin d’année, La Compagnie, compagnie aérienne 100 % classe affaires, répond aux envies d’évasion de dernière minute avec ses vols directs entre Paris et New York. Destination emblématique, New York reste l’un des choix privilégiés pour une parenthèse hivernale. Pendant la période des fêtes, la ville séduit par son énergie particulière, son offre culturelle et gastronomique et une atmosphère unique, sans jamais perdre son rythme.



La Compagnie opère des vols directs entre Paris et New York à bord d’Airbus A321neo, configurés en 100 % classe affaires avec 76 sièges-lits entièrement horizontaux. Une configuration adaptée aux départs de fin d’année, offrant calme en cabine, embarquement simplifié et confort long-courrier, y compris en période de forte affluence. Le service à bord s’inscrit dans une logique de continuité, avec une restauration soignée, une sélection de vins et champagnes et un Wi-Fi illimité, permettant de voyager dans de bonnes conditions, même à l’approche de Noël.



Pendant les fêtes, l’expérience à bord s’accompagne d’une offre gastronomique de saison. Les menus, renouvelés régulièrement, sont élaborés en collaboration avec des chefs invités, et complétés par les plats signatures du chef attitré Christophe Langrée, garant de la continuité culinaire de La Compagnie. En décembre, la cheffe Nolwenn Corre propose un menu de fêtes comprenant en entrée, goujonnettes de truite, raviole ouverte de betterave confite et vinaigrette grenade et céleri, suivies au choix d’un plat de chair de homard, purée de céleri et truffes noisettes, ou d’une poitrine de pintade au foie gras, accompagnée de pleurotes et de poire confite. Les repas sont associés à des accords mets et vins signés Bettane+Desseauve.

Parce que les plus belles escapades se préparent aussi en amont, La Compagnie invite à anticiper les voyages de début d’année. Les mois de janvier, février et mars offrent un rythme différent pour voyager, tout en bénéficiant du même niveau de confort et de service à bord. Pour bien commencer 2026, Fashion Week, retraite bien-être pour la Saint-Valentin ou déplacement professionnel chaque voyage devient une expérience unique, entre confort et sérénité.