Le Motorola Razr 70 Ultra pourrait être le meilleur téléphone pliable pour la photographie

Le fleuron de la nouvelle collection à clapet Razr intègre la première technologie de caméra au monde pour un téléphone pliable.



Les Razr nouvelle génération de Motorola ont toujours été mes téléphones pliables préférés de leurs générations respectives, mais le dernier né de l’entreprise pourrait bien avoir ce qu’il faut pour détrôner également les combinés traditionnels. Il s’agit du premier téléphone à clapet doté d’un capteur photo LOFIC, promettant d’immenses gains en matière de plage dynamique pour donner à vos photos un effet « wow » supplémentaire. Le Razr 70 Ultra apporte également une batterie plus grosse, de meilleures fonctionnalités d’IA et une série de nouveaux coloris approuvés par Pantone.

L’Ultra est la vedette incontestée d’une gamme révisée qui comprend également le Razr 70, plus classique, et le Razr 70 Plus, le cadet de la famille, qui bénéficie d’une sortie mondiale plus limitée. Les trois modèles arrivent des mois avant le très attendu Galaxy Z Flip 8 de Samsung.

Le précédent Razr 60 Ultra était déjà très réussi esthétiquement, on ne peut donc pas en vouloir à Motorola de conserver cette formule. L’entreprise renouvelle le genre pour 2026 avec les couleurs Orient Blue, Cocoa et Mountain View. Le premier habille l’arrière du téléphone en Alcantara, tandis que le Cocoa réintroduit le bois naturel. Le Mountain View arbore une finition tissée.

On retrouve toujours un écran externe de 4 pouces et un écran OLED flexible de 6,96 pouces à l’intérieur, à la différence que l’écran externe est désormais recouvert de verre Corning Gorilla Glass Ceramic résistant aux rayures. Les deux dalles offrent un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz et peuvent atteindre une luminosité de pointe de 5 000 nits pour le contenu HDR, de quoi éblouir la rétine.

Naturellement, Moto a mis à jour les composants internes, optant pour un chipset Snapdragon 8 Gen 5 plutôt que pour les puces Elite haut de gamme de Qualcomm. Le Razr 70 Ultra est disponible avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Il a également trouvé de la place pour une batterie conséquente de 5 000 mAh, qui peut être rechargée rapidement à 68 W via USB-C ou à 30 W sans fil.

La plus grande amélioration devrait être le nouveau module photo, dominé par un capteur LOFIC de 50 MP. C’est le jargon technique pour dire qu’il offre une plage dynamique bien supérieure à celle d’un capteur normal, lui permettant d’exposer des zones claires plus lumineuses et des zones sombres plus profondes. Xiaomi a utilisé la technologie LOFIC avec un grand succès sur le Xiaomi 17 Ultra. Bien que le capteur du Razr 70 Ultra ne soit pas physiquement aussi grand, une ouverture f/1,8 et la stabilisation optique de l’image devraient lui donner l’avantage sur les téléphones pliables rivaux dans toutes les conditions d’éclairage.

Il est associé à un ultra grand-angle de 50 MP, qui peut également servir d’appareil macro, et l’on trouve un capteur interne de 50 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Moto a amélioré le logiciel de l’appareil photo avec quelques nouvelles astuces, notamment le zoom par rotation, qui permet d’utiliser des gestes pour zoomer et dézoomer en douceur tout en tenant le téléphone en mode caméscope ; la détection par IA se concentre ensuite sur votre sujet. On ne sait pas encore si la stabilisation d’image corrigera le mouvement. Frame Match est également la version Razr de la fonction « Add Me » de Google, avec plus de conseils à l’écran et un arrière-plan verrouillé pour aider la personne à qui vous passez le téléphone à cadrer la photo.

Le Razr 70 Ultra devrait être commercialisé en Europe plus tard ce mois-ci au prix de 1300 €. Motorola donne généralement à ses modèles Razr américains un nom spécifique ; cela ne devrait pas changer pour 2026.

Si l’Ultra vous semble un peu trop cher, le Razr 70 s’annonce comme une alternative plus abordable. Il conserve l’écran externe de 3,63 pouces et l’écran OLED interne de 6,9 pouces du Razr 60, mais cette fois-ci, il est habillé d’une finition tissée Pantone Hematite, de Violet Ice et Sporting Green avec une texture douce au toucher, ou de Bright White en acétate.

Il est propulsé par un MediaTek Dimensity 7450X et sa batterie est légèrement réduite à 4 800 mAh (ce qui reste très honorable), avec une charge filaire de 30 W et sans fil de 15 W.

Pas de technologie photo LOFIC ici, mais il est tout de même équipé d’un duo à l’arrière comprenant un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. À l’intérieur, une caméra à poinçon de 32 MP est dédiée aux selfies. Le Razr 70 sera mis en vente en même temps que l’Ultra, avec des prix débutant à 900 €.