Milan Design Week : Kia présente la berline Grand Tourisme à l’ère du numérique

À l’occasion de la Milan Design Week, Kia a présenté le concept Vision Meta Turismo.

Ce concept Vision Meta Turismo incarne la vision futuriste de Kia et annonce une nouvelle ère de la mobilité électrique, offrant une expérience de conduite plus dynamique, plus engageante et plus authentique. Son approche stylistique repose sur des associations inattendues en vue de découvrir de nouvelles perspectives ; des interactions qui s’expriment à travers la tension, l’harmonie et le dynamisme. Le Vision Meta Turismo, qui incarne précisément ces valeurs, se veut la réinterprétation contemporaine de trois expériences de base : la conduite hautes performances, l’interaction numérique immersive et l’espace et le confort dignes d’un salon.

Il se veut la réinterprétation contemporaine de trois expériences : la conduite hautes performances, l’interaction numérique immersive, l’espace et le confort dignes d’un salon. Quels sont les autres éléments qui ont inspiré le Vision Meta Turismo ?

Les designers de Kia ont puisé leur inspiration dans le design des avions à réaction. Le canard – une petite pièce rapportée en forme d’aile fixée au fuselage des avions, en avant de l’aile principale – a inspiré la forme de la structure qui abrite des éléments techniques tels que le les phares et les rétroviseurs caméras. La partie inférieure de couleur noire à l’avant intègre des équipements techniques, notamment des éclairages et des caméras, et fait ressortir la configuration en X des optiques tout en renforçant encore l’aspect flottant de la carrosserie.

Le style du concept Vision Meta Turismo, qui allie des surfaces d’une grande

douceur à des formes géométriques de haute précision. L’architecture radicale de ce concept, avec son habitacle implanté vers l‘avant, lui confère une silhouette futuriste et aérodynamique au profil large et surbaissé, le tout associé à des surfaces aux formes douces et géométriques.

Ses surfaces multifacettes aux transitions douces créent des renfoncements réguliers qui renvoient une image de robustesse – et se révèlent dès que la lumière vient frapper la carrosserie – soulignant ainsi cet équilibre parfait entre l’aspect délicatement sculpté et la précision technique des formes, qui confère au véhicule une esthétique futuriste finement ciselée et naturellement fluide.