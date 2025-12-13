Essai – Alpine A 110 GTS, absolument incontournable !

Alors qu’elle va bientôt quitter le catalogue du constructeur français, l’Alpine A 110 se veut plus séduisante que jamais dans cette version GTS qui fait preuve d’un bel esprit de synthèse. Par Philippe Guillaume



C’est quoi ?

C’est un joyau de l’industrie automobile française : une auto jolie, bien dessinée, rendant pleinement hommage à son illustre devancière des années 70. Presque bon marché, sobre, peu dispendieuse à l’usage, l’Alpine A 110 a mené une jolie carrière depuis sa sortie fin 2017 et s’est constituée un solide cercle de passionnés. La gamme a su rester simple : outre une version « de base » de 252 chevaux déjà terriblement séduisante, elle s’est doublée d’une S au châssis plus ferme et d’une GT à la présentation plus soignée, toutes deux frôlant les 300 chevaux, ceci en plus de quelques déclinaisons plus radicales ou à la décoration en série limitée. Alors que sa production est censée s’arrêter au printemps 2026 après environ 20 000 exemplaires construits, elle nous vient dans une nouvelle livrée, la GTS, qui remplace à la fois la GT et la S.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Vous avec vu le bel aileron en carbone ? C’est un signe distinctif de cette GTS, tout comme l’intérieur soigné, avec de jolis sièges en cuir, du cuir également autour de la console centrale et un revêtement en Alcantara sur la planche de bord. En fait, la GTS cumule la présentation soignée de la GT et les spécifications sportives du châssis de la S. Belle synthèse, non ?



Et sous le capot ?

C’est toujours le même 4 cylindres 1.8 qui a débuté sa carrière dans la Megane RS ; porté ici à 300 chevaux et plus de 340 Nm de couple. Vu le poids réduit, cela suffit largement, avec un 0 à 100 km/h couvert en 4,2 secondes, tandis qu’avec le pack aéro la vitesse maxi grimpe à 275 km/h. Le niveau de puissance est parfaitement en phase avec les capacités du châssis de la S, dont on rappelle qu’il est plus ferme que celui de la GT (amortisseurs et barres anti-roulis plus raides, monte de pneus plus sportive…).

Et au volant, ça donne quoi ?

On va être indulgent sur le vieil infodivertissement, la commande par satellite de la radio ou l’emplacement bizarre des commandes de régulateur de vitesse. On n’achète pas une Alpine A 110 pour cela, même une GTS. Celle-ci vous flatte les sens par la qualité de sa sellerie, l’ambiance intérieure est unique et plus que toute autre voiture, à part peut-être une Catheram, on a le sentiment de faire corps avec l’auto. Ensuite, la GTS dévoile une double personnalité : douce et facile au quotidien, elle sait compter sur sa boîte à double embrayage qui gère les évolutions urbaines dans la soie, sait se faire silencieuse et confortable sur autoroute, où la consommation reste contenue grâce à son poids plume et son aérodynamique. Mais si on la cherche, elle dévoile un joli caractère sportif : la tenue de route épate avec un train avant incisif, chaque petit mouvement au volant place l’auto avec une précision millimétrique, le roulis est quasiment inexistant et le moteur allonge avec force de 2500 tr/min, quand l’effet du turbo se fait sentir, jusque la zone rouge. Il suffit d’une petite route sinueuse pour ressentir un plaisir intense, sans même aller à des vitesses inavouables. L’A 1110 ramène à la pureté et à l’essence des voitures de sport (on tente de nous expliquer aujourd’hui qu’un SUV électrique de 2,5 tonnes et de 600 chevaux est « sportif ») et elle y parvient avec magie.

Son point fort ?

L’A 110 sera remplacée par une autre petite sportive, purement électrique, cette fois, qu’Alpine nous promet comme réjouissante à conduire. On veut bien les croire, mais en attendant savourons les saveurs uniques de cette GTS, avant qu’il ne soit trop tard.

Le verdict de Stuff

Alors qu’Alpine sort en ce moment l’A 390, un SUV électrique, rendons hommages à celle qui a posé les fondamentaux de la marque et écrit les plus belles pages de son histoire. L’A 110 est incontournable, absolument…

Les chiffres clé

Moteur 4 cylindres en ligne, 1799 cm3, turbo Puissance : 300 ch à 6300 tr/mn Couple : 340 Nm à 2400 tr/mn Boîte de vitesses : automatique à double embrayage, 7 rapports Poids : 1108 kilos Vitesse maxi : 275 km/h 0 à 100 km/h : 4,2 secondes Conso officielle / de l’essai : 7 l/100 / 10 l/100 Prix : gamme Alpine A 110 à partir de 66900 €, version GTS à partir de 79900 €