Unfold the Moment : Huawei dévoile le Mate X7 et les FreeClip 2

Depuis Dubaï, Huawei a dévoilé aujourd’hui une nouvelle gamme d’appareils phares innovants lors d’un événement de lancement placé sous le thème Unfold the Moment.

Guidé par une philosophie visant à repousser les limites, le HUAWEI Mate X7 se distingue par son design fin et résistant, ainsi que par ses performances puissantes, notamment en matière d’imagerie de smartphone haut de gamme. Les HUAWEI FreeClip 2 visent à établir une nouvelle référence en matière de confort d’écoute à oreille ouverte. La HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN conjugue esthétique raffinée, ingénierie de pointe et performances avancées pour accompagner les utilisateurs à explorer le monde avec style. Quant à la tablette HUAWEI MatePad 11.5 S, elle s’adresse aux créateurs, avec un écran haute définition respectueux des yeux et une expérience fluide dédiée à la création.



Zhu Ping, President of Marketing and Sales Services chez Huawei Consumer Business Group, a affirmé que Huawei continuera de marcher aux côtés des utilisateurs du monde entier, en apportant de la convivialité à la technologie. « En comprenant et en répondant aux besoins réels des utilisateurs, nous souhaitons permettre à chacun de saisir chaque moment grâce à la technologie. Notre objectif n’est pas uniquement d’offrir une expérience produit exceptionnelle, mais aussi de permettre à chaque utilisateur d’embrasser les moments qui comptent vraiment pour lui. »



HUAWEI Mate X7 : un nouveau chapitre s’ouvre

S’inspirant du concept de « portail spatio-temporel » et d’une tradition de brocart tissé à la lumière, de 1 600 ans, considérée comme l’une des plus hautes expressions de l’artisanat de la soie en Chine et inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Le téléphone est disponible en deux options en cuir vegan : rouge nébuleux et noir.

Le Mate X7 est également le premier smartphone pliable fin de Huawei à offrir les mêmes capacités d’imagerie qu’un téléphone phare standard. Son appareil photo True-to-Color amélioré, de deuxième génération, offre une précision des couleurs supérieure de 43 % et est complété par un nouvel appareil photo Ultra Lighting HDR, un appareil photo ultra grand angle et un appareil photo téléobjectif macro. Grâce à la prise en charge de la vidéo HDR Ultra Lighting jusqu’à 17,5 EV, le Mate X7 capture des détails vifs avec précision, aussi bien dans des environnements lumineux que faiblement éclairés.



Conçu pour être durable, il utilise une architecture pliable exclusive et ultra-fiable, comprenant un écran extérieur en verre Ultra Durable Crystal Armor Kunlun, des charnières de précision avancées, une structure composite ultra-résistante à trois couches, et bien plus encore. Un système de dissipation thermique SuperCool ultra-large VC & Graphene de 3 550 mm² et une batterie de 5 300 mAh garantissent par ailleurs des performances stables et une autonomie d’une journée entière.

HUAWEI FreeClip 2 : une déclaration de mode

Dotés d’un clip d’oreille, ces écouteurs allient l’innovation de l’écoute ouverte à une esthétique moderne. Leur objectif est de redéfinir les produits audio en tant qu’appareils d’écoute et accessoires de mode.

Conçus pour être portés toute la journée, ils sont disponibles dans les couleurs traditionnelles de la marque (bleu, blanc et noir), ainsi que dans une finition inédite sur le marché international : le rose doré. Chaque écouteur ne pèse que 5,1 g, offrant une sensation quasi imperceptible, un confort prolongé et un maintien sécurisé.

Les FreeClip 2 offrent un son clair et dynamique ainsi qu’une qualité d’appel optimale dans différents scénarios d’utilisation, grâce à leurs deux haut-parleurs haute énergie et à leur processeur NPU IA qui offre des performances de calcul dix fois supérieures à celles de la génération précédente. Il est également doté d’une résistance à la poussière et à l’eau IP57, ainsi que d’une autonomie pouvant atteindre 38 heures, pour un confort optimal tout au long de la journée, quel que soit l’environnement.



HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN : élargir ses horizons

La nouvelle HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN est disponible dans une édition exclusive, la Royal Gold Edition, qui se distingue par une lunette en céramique violette rare, une première dans l’industrie, ornée d’incrustations en or 18 carats. Elle est associée à un boîtier en métal liquide à base de zirconium et à un bracelet en alliage de titane violet et or.



Cette montre offre une gamme de fonctionnalités adaptées aux plongeurs en eaux profondes, notamment un système étanche innovant et des capacités de communication sous-marine directes basées sur un sonar. Elle dispose également d’une antenne améliorée pour une connectivité optimale dans toutes les situations, d’une suppression du bruit alimentée par l’intelligence artificielle pour des appels clairs, d’un positionnement précis grâce au système de positionnement HUAWEI Sunflower, ainsi que de technologies de communication eSIM avancées. Le système TruSense de la montre est par ailleurs équipé de la technologie X-TAP puissante pour un suivi plus précis et complet de la santé.



HUAWEI MatePad 11.5 S : une source d’inspiration pour la créativité

La HUAWEI MatePad 11.5 S est une tablette de nouvelle génération qui allie confort visuel et clarté d’écran exceptionnelle. Son écran PaperMatte Display résout efficacement les problèmes de netteté souvent associés aux écrans mats traditionnels, offrant ainsi une expérience visuelle claire et agréable pour les yeux. Conçue pour une productivité sans papier, elle est livrée avec un stylet M-Pencil Pro et un clavier magnétique facilitant la transition entre la prise de notes, l’écriture et la création de contenu. L’application Huawei Notes préinstallée offre une large gamme de pinceaux, de modèles et de ressources gratuites, tandis que l’application GoPaint est désormais dotée de nouveaux outils d’animation permettant de donner vie à des idées statiques. Les créateurs de vidéos peuvent désormais utiliser l’application Wondershare Filmora, qui prend en charge les raccourcis clavier pour rationaliser les flux de travail d’édition, et la suite WPS Office, qui offre des fonctionnalités professionnelles d’édition de documents, de présentations et de traitement de données de niveau PC.



Le lancement de Huawei ne se limite pas à une simple série d’améliorations technologiques ; il témoigne de l’engagement durable de l’entreprise à placer les consommateurs au cœur de ses préoccupations. Avec le slogan « Now is yours », Huawei souhaite interagir avec les consommateurs de manière ouverte et sincère, et établir des liens interrégionaux et interculturels avec une attitude chaleureuse et inclusive, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes dans le monde de profiter des avancées technologiques.

