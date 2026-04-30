Realme dévoile deux nouveaux smartphones qui pourraient bien faire parler d’eux

La marque chinoise annonce l’arrivée en France de deux nouveautés attendues : les realme 16 5G et realme C100 5G, disponibles dès le 12 mai. Deux smartphones très différents, mais avec le même objectif : proposer un maximum de fonctionnalités à des prix particulièrement agressifs.

Le marché du smartphone bouge vite, mais certaines marques savent encore surprendre avec des idées simples et vraiment utiles. C’est exactement le cas de realme, qui continue de séduire avec des modèles pensés pour le quotidien, sans faire exploser le budget.

Le premier, le realme 16 5G, vise les jeunes utilisateurs avec une idée simple mais franchement maline : un miroir directement intégré au module photo arrière. Résultat, on peut enfin utiliser le capteur principal de 50 MP pour ses selfies, avec une qualité bien supérieure à celle d’une caméra frontale classique. Un détail qui change tout pour ceux qui vivent entre stories, snaps et photos du quotidien.

Mais il ne s’arrête pas là : design fin, certification IP69K pour résister à l’eau et à la poussière, grosse batterie de 6550 mAh et endurance pensée pour durer dans le temps… le tout à partir de 399,99 €, avec une offre de lancement encore plus attractive.

De son côté, le realme C100 5G joue la carte du smartphone robuste et ultra endurant. Conçu pour ceux qui veulent avant tout de la fiabilité, il embarque une certification militaire MIL-STD-810H pour mieux résister aux chocs et aux chutes, un écran 144 Hz encore rare à ce prix, et surtout une énorme batterie de 6600 mAh capable de tenir jusqu’à trois jours. À partir de 239,99 €, il vient clairement bousculer les standards de l’entrée de gamme.

Mais la vraie surprise vient aussi du logiciel avec la nouvelle fonction Antivol de realme UI 7.0. Une idée simple et très utile : si quelqu’un retire la carte SIM, débranche le téléphone pendant la charge ou déconnecte brutalement les écouteurs, le smartphone peut automatiquement se verrouiller, activer une alarme sonore et passer en mode économie d’énergie. Une fonction pensée pour les transports, les cafés, les aéroports… bref, pour la vraie vie.