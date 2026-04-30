Avec Scapade AirPro, fini les galères de casque en voyage

Il y a ces gadgets qu’on achète par curiosité… et puis il y a ceux qu’on finit par emmener partout. Le nouveau Scapade AirPro appartient clairement à la deuxième catégorie.

Avion, train, voiture de location, salle de sport, hôtel… dès qu’il faut connecter un casque Bluetooth à un appareil qui ne l’est pas, la galère commence. Casques filaires inconfortables dans l’avion, vieille voiture sans Bluetooth, écran de salle de sport impossible à écouter… autant de petits détails qui finissent par gâcher l’expérience. Et c’est précisément là que Scapade frappe juste.

Cette jeune marque spécialisée dans la travel tech a imaginé un accessoire simple, malin et franchement indispensable : un mini boîtier capable de transformer n’importe quelle prise jack 3,5 mm en connexion Bluetooth instantanée. En clair : votre casque sans fil fonctionne enfin partout.

Dans l’avion, c’est probablement là qu’on comprend immédiatement son intérêt. Il se branche directement sur le système de divertissement du siège grâce à son adaptateur double prise, et permet d’utiliser ses propres écouteurs ou son casque premium. Fini les écouteurs filaires de mauvaise qualité distribués à bord : place au vrai confort, même à 10 000 mètres d’altitude. Encore mieux : il permet de connecter deux casques Bluetooth en même temps. Parfait pour regarder un film à deux sur une tablette, un laptop ou pendant un vol long courrier sans déranger personne.

En voiture aussi, le gain est immédiat. Une location sans Bluetooth ? Un ancien véhicule avec seulement une entrée AUX ? AirPro règle le problème en quelques secondes et permet de retrouver musique, GPS et podcasts sans fil, comme si la voiture était neuve. Même logique à la salle de sport, à l’hôtel ou à la maison. Télévision sur tapis de course, vieille console, ancienne enceinte ou système audio classique… il agit comme un pont invisible entre les appareils d’hier et les usages d’aujourd’hui.

Avec jusqu’à 11 heures d’autonomie, le Bluetooth 5.3, la recharge USB-C et son double mode transmetteur/récepteur, il accompagne aussi bien les grands voyages que les petits trajets du quotidien. À moins de 50 €, c’est le genre d’accessoire qu’on sous-estime au départ… puis qu’on finit par trouver indispensable dès la première utilisation. Le genre de petit accessoire qu’on achète pour se simplifier un trajet… et qu’on finit par garder sur soi tout le temps. Simple, malin et terriblement utile au quotidien.