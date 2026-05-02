Lunettes connectées de Samsung : les porteriez-vous ?

Un nouvel aperçu des Galaxy Glasses de Samsung, objet de nombreuses rumeurs, suggère une approche similaire aux Ray-Ban Meta.

Ceux qui recherchent les meilleurs appareils connectés à porter sur le visage (plutôt que des montres connectées) seront peut-être ravis d’apprendre que les lunettes connectées de Samsung sont de retour sur le devant de la scène. Cette dernière fuite nous donne une idée beaucoup plus précise de ce que Samsung pourrait réellement être en train de concevoir.

Les images partagées par Android Headlines semblent montrer les prétendues Samsung Galaxy Glasses en intégralité, et elles ressemblent bien plus à une paire de lunettes normale qu’à un casque futuriste. Cependant, en regardant de plus près, vous remarquerez un détail clé : des caméras intégrées à l’avant de la monture. Cela les place dans la même catégorie que les lunettes connectées Ray-Ban de Meta, ce qui suggère que Samsung se concentre sur la capture photo et vidéo mains libres, plutôt que d’essayer de se lancer à fond dans la réalité augmentée dès le premier jour.

Les lunettes seraient également propulsées par Google Gemini, ouvrant un monde de reconnaissance par intelligence artificielle, de traduction et d’autres fonctionnalités d’assistant IA.

La première version des lunettes connectées de Samsung, dont le nom de code serait « Jinju », devrait être lancée entièrement sans écran, ce qui en ferait davantage un appareil compagnon intelligent qu’une véritable plateforme de réalité augmentée (RA). Le prix devrait se situer entre 379 et 499 €.

Un deuxième modèle, plus avancé, serait également en cours de développement. Portant le nom de code « Haean », cette version pourrait inclure un écran micro-LED, ce qui laisse entrevoir de véritables ambitions en matière de RA pour l’avenir.

Pour l’instant, cependant, les lunettes connectées de Samsung semblent suivre la même voie que celle que nous avons déjà vue gagner du terrain, avec un design familier, des caméras intégrées et un accent mis sur les fonctionnalités quotidiennes propulsées par l’IA. Avec les rumeurs concernant des lunettes connectées d’Apple également en préparation, nous pourrions les voir perchées sur le visage de plus de personnes dans un avenir proche.