Twelve South lance Curve Mini, un support pour tablette portable et réglable

Twelve South lance aujourd’hui Curve Mini, un support portable et élégant qui permet de placer les tablettes et les liseuses électroniques dans un angle parfait, à la maison, au travail ou en déplacement.



Universellement compatible avec les iPads, les tablettes et les liseuses électroniques, le Curve Mini (59,99 €) surélève les appareils jusqu’à 6 pouces pour un confort de visionnage et une facilité d’utilisation optimaux, que ce soit pour regarder une série à la maison, travailler dans un café, participer à une conférence téléphonique ou dessiner. Ses charnières de précision garantissent une transition en douceur vers n’importe quel angle souhaité. Facilement réglable en mode portrait ou paysage, sa base stable antidérapante et son rembourrage en silicone garantissent sa solidité et évitent les rayures.

Le Curve Mini est fabriqué dans un matériau résistant, l’aluminium anodisé, ne pèse que 0,24 kg et se plie complètement à plat afin de pouvoir être glissé dans la housse de transport incluse pour un transport facile. C’est le compagnon de voyage idéal pour les créatifs, les télétravailleurs ou ceux qui utilisent leur tablette pour les jeux et les divertissements. En plus de sa fonctionnalité, c’est également un accessoire élégant. Disponible en trois couleurs mates différentes : dune, ardoise et bleu côtier, pour compléter le support pour smartphone Curve Nano Qi2 de Twelve South.

