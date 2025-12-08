OnePlus dévoile la plus grande batterie jamais conçue

OnePlus présente une batterie massive de 7400 mAh intégrée au OnePlus 15R.



OnePlus présente le OnePlus 15R, son nouveau flagship qui mise sur une autonomie record grâce à une batterie de 7 400 mAh, la plus grande jamais intégrée à un smartphone de la marque. Ce modèle inaugure également le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 5, co-développé avec Qualcomm, et propose un écran AMOLED 1,5K à 165 Hz ainsi que la capture vidéo en 4K à 120 images par seconde. Enfin, le OnePlus 15R intègre Plus Mind, l’IA de OnePlus conçue pour organiser et exploiter les informations affichées à l’écran/

Avec une capacité impressionnante de 7 400 mAh, cette batterie hors norme permet au OnePlus 15R de fonctionner longtemps sans interruption. Associée à un superbe écran AMOLED 1,5K affichant un taux de rafraîchissement de 165 Hz, elle fait de ce nouveau modèle un digne successeur de la légendaire série OnePlus R. Cette batterie de 7 400 mAh, compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 80 W de OnePlus, est conçue pour résister aux environnements les plus exigeants et conserver au moins 80 % de sa capacité après quatre ans d’utilisation. Elle intègre également la technologie Silicon Nanostack, qui comprend 15 % de silicium dans son anode afin d’offrir une densité énergétique optimale.

OnePlus a par ailleurs confirmé que l’appareil photo du OnePlus 15R peut filmer en 4K à 120 images par seconde, une performance jusque-là réservée au OnePlus 15. Une preuve supplémentaire que le OnePlus 15R s’impose comme l’un des véritables flagships de la marque.

Après l’annonce de sa gigantesque batterie de 7400 mAh et de ses performances vidéo remarquables, OnePlus a également confirmé que le OnePlus 15R sera le premier smartphone mondial à embarquer la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Ce chipset a été développé et optimisé conjointement par OnePlus et Qualcomm pendant deux ans afin d’assurer une intégration parfaite au OnePlus 15R.

Le OnePlus 15R et le OnePlus Pad Go 2 seront dévoilés dans leur intégralité le 17 décembre