Un piano Steiway & Sons en édition limitée Ultra White

Avec l’Ultra White, Steinway & Sons propose une pièce rare, où pureté du design et innovation technologique se conjuguent pour offrir une expérience musicale et visuelle unique.

Le piano en édition limitée Ultra White offre un contraste saisissant. Sa ceinture est finie en Pure White – un blanc lumineux et doux, souvent utilisé en décoration intérieure pour sa clarté et sa pureté. L’intérieur du piano, avec son dessous lavé et sa table d’harmonie teintée en blanc, conserve une esthétique légère et cohérente, tandis que la plaque en fonte blanche, brillante et au centre du piano, apporte une dimension sculpturale.



Les éléments métalliques chromés et les roulettes ajoutent des accents précis, équilibrant la pureté du design. Comme son pendant noir, l’Ultra White ne porte qu’un discret logo Steinway gravé à l’avant et son clavier est entièrement blanc. Cette édition est ultra limitée, avec seulement 26 exemplaires dans cette finition, dont 18 modèles B et 8 modèles D.

Au-delà du design, chaque Ultra White est équipé de SPIRIO R, le système de reproduction haute définition le plus perfectionné au monde. Grâce à cette technologie brevetée, SPIRIO R reproduit fidèlement les mouvements des marteaux et des pédales, tandis que SPIRIOCAST permet de partager des performances en temps réel entre pianos Steinway dans le monde entier. Ce que l’on entend n’est pas un enregistrement, mais l’instrument lui-même qui joue en direct, offrant une expérience d’une authenticité immédiate et saisissante.



