Une édition limitée Aston Martin Aramco F1 pour le Realme GT 8 Pro

Bonne nouvelle pour les fans de F1 : Realme vient de dévoiler une édition ultra-exclusive, co-réalisée avec l’équipe Aston Martin Aramco F1 Team.

Couleurs emblématiques, sigle central, interface dédiée : cette édition met en avant un esprit de performance, avec une attention particulière portée aux détails.

Le GT 8 Pro s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 3 nm, épaulé par le Hyper Vision+ AI Chip, pour offrir des performances CPU et GPU nettement supérieures tout en restant remarquablement efficace. Son système de refroidissement de 7000 mm² assure une stabilité que peu de concurrents égalent. L’écran 2K 144 Hz, culminant à 7000 nits et 3200 Hz en touch sampling, figure parmi les meilleurs du marché. Enfin, la batterie Titan 7000 mAh et la charge 120 Wpermettent un passage de 0 à 50 % en 15 minutes, un avantage réel face aux autres modèles premium.

Un téléobjectif 200MP complète le système photo et offre un zoom jusqu’à 12× sans perte. Grâce à son capteur 2× plus grand que l’iPhone 17 Pro Max, le GT 8 Pro performe même dans la nuit et a la possibilité de prendre des photos en 8K Hi-Res.