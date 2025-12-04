Essai – Hyundai Ioniq 5, encore meilleure

La Ioniq 5 a contribué à positionner les constructeurs coréens comme acteurs majeurs de l’électro-mobilité avec des autos très abouties. À l’occasion de son évolution de mi-carrière, reprendre le volant de la Ioniq 5 nous a montré à quel point elle était agréable. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Électrique, hybride, hybride rechargeable et même hydrogène : Hyundai maîtrise tous les aspects de la mobilité green et ce, à toutes les échelles, de la mignonne citadine Inster au grand SUV le tout récent Ioniq 9. La Ioniq 5, qui nous intéresse aujourd’hui, n’a pas raté son entrée en étant sacrée « World Car of the Year » en 2022. Après quelques années de carrière, elle s’offre quelques évolutions esthétiques et techniques.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

On est un peu dans la subtilité et l’essentiel est que la Ioniq 5 conserve cette silhouette atypique dans laquelle certains voient des influences des vieilles VW Golf I ou de Lancia Delta. La Ioniq 5 est une auto qui en impose par ses proportions, avec des dimensions qui, là aussi, sortent un peu du tout-venant automobile : 4,66 m de long, 1,89 m de large et 1,65 m de haut. On note toutefois que la Ioniq 5 a bénéficié de quelques évolutions esthétiques à l’avant (bouclier, éclairage) ainsi qu’à l’arrière (aileron). Elle dispose aussi de nouvelles jantes. Par ailleurs, des rétroviseurs par caméra sont disponibles en option et notre auto d’essai en bénéficiait. Si l’on reconnait leur apport (l’image est plus claire et plus nette quand les conditions de luminosité ne sont pas bonnes, comme la nuit ou sous la pluie, mais on ne peut plus conduire le coude à la portière et on a parfois du mal à situer l’endroit où sont les motos en interfile). Ces rétroviseurs aident également à l’efficience aérodynamique.

Et sous le capot ?

Mettons de côté la sulfureuse Ioniq 5 N dont nous avons déjà eu le plaisir de vous présenter l’essai. Avec cette évolution, la capacité des batteries a augmenté par rapport à la première génération, qui offrait 58 et 77 kWh. Désormais, la gamme des Ioniq 5 débute ainsi avec une version d’accès qui offre 170 ch et 63 kWh de batteries. Ensuite, vient notre modèle d’essai, qui est peut-être le choix le plus pertinent : on a 84 kWh de batteries et 229 ch, pour une autonomie annoncée pouvant aller jusque 570 kilomètres. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, et offre des performances largement suffisantes. Avec les mêmes batteries, une version à 4 roues motrices propose 325 chevaux. Ce qui compte, aussi, c’est qu’avec son architecture 800 V, la Ioniq 5 offre des recharges rapides : de 10 à 80 % de recharge en 18 minutes – sur le chargeur qui va bien.

Et au volant, ça donne quoi ?

Nous avions à l’essai une Ioniq 5 en finition N-Line, à la configuration sportive (jolies jantes, sièges en cuir et Alcantara…) et à l’équipement pléthorique (sono Bose, affichage tête haute, toit vitré, sièges chauffants et ventilés…). Grâce à l’empattement généreux (quasiment 3 mètres), la Ioniq 5 offre un bel espace intérieur, avec un coffre véritablement généreux, puisque sa capacité dépasse les 500 litres. Le tableau de bord a légèrement évolué avec une dalle d’info-divertissement qui intègre la dernière interface, dans laquelle il est assez facile de naviguer. On regrette, et c’est souvent le cas sur les autos asiatiques, que les aides à la conduite soient assez horripilantes et demandent trop de manipulations pour les déconnecter. Ensuite, on apprécie le cocon dont vous place toujours cette Ioniq 5 : l’auto est silencieuse, apaisante, suffisamment vive dans le trafic et douce dans les déplacements quotidiens. Les sièges maintiennent bien et malgré la définition un brin « sportive » de la finition N-Line, la suspension sait rester conciliante. Si le gabarit est un peu large en ville, la, Ioniq 5 reste un plaisir à mener en toutes circonstances. Et avec cette version, j’ai pu constater plus de 450 kilomètres d’autonomie en usage mixte urbain et péri-urbain.

Son point fort ?

Elle était novatrice et séduisante à son lancement, mais entre-temps, la concurrence a fourbi ses armes. Cette remise à jour esthétique et technique permet à la Ioniq 5 de conserver son rang et son potentiel de séduction.

Les chiffres clé

Moteur électrique synchrone à aimant permanent

Puissance : 229 ch

Couple : 350 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2060 kilos

Vitesse maxi : 185 km/h

0 à 100 km/h : 7,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : nc kWh/100 / 17 kWh/100

Prix : gamme Ioniq 5 à partir de 45 450 €

Le verdict de Stuff

On l’aime non seulement parce qu’elle est bien équipée, spacieuse, confortable et agréable à conduire, mais on l’aime surtout parce qu’elle démontre avec brio qu’une auto électrique peut avoir une vraie personnalité esthétique.