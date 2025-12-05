Tomir 02 GTX, le mariage réussi entre NNormal et Gore-Tex

NNormal, la marque d’équipements sportifs fondée par Kilian Jornet et Camper en 2022, officialise son partenariat avec GORE-TEX, entreprise leader dans le développement de technologies pour des produits imperméables, coupe-vent et respirants.

Cette collaboration, dévoilée avec la sortie de la Tomir 02 GTX, marque une étape importante pour ces deux entreprises unies par une vision commune : créer des produits durables, fonctionnels et respectueux de l’environnement. Certains produits NNormal sont fabriqués à partir de matériaux GORE-TEX, offrant ainsi une protection imperméable, respirante et durable, sans compromettre le confort ni la légèreté. Ce partenariat renforce l’engagement de NNormal à développer des équipements innovants pour les athlètes et les amateurs de plein air qui repoussent leurs limites sur tous les terrains.





NNormal et GORE-TEX présentent une nouvelle version de la Tomir 02, modèle phare de la marque co-fondée par Kilian Jornet, réputé pour sa polyvalence. Conçue pour les conditions difficiles, la Tomir 02 GORE-TEX offre une protection sans faille tout en gardant le pied au sec. La durabilité et la performance s’allient à l’imperméabilité pour affronter les sentiers accidentés, et les conditions météorologiques imprévisibles. Sur ce modèle, la membrane GORE-TEX® se retrouve intégrée de manière invisible dans la chaussure. La liaison directe du laminé à la tige est si solide qu’elle est imperceptible, créant le même ajustement et la même sensation que le port d’une Tomir 02 sans cette membrane. Légère et fine, mais très résistante, cette dernière est produite sans PFAS et présente une empreinte carbone réduite. Disponible en deux couleurs, la version grise reflète les montagnes, tandis que le modèle beige rappelle la terre, des collines détrempées aux tempêtes alpines.

TOMIR 02 GORE-TEX, 190 €, Disponible sur nnormal.com