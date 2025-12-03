Le Samsung Galaxy Z TriFold est désormais officiel – mais il y a un hic

La Corée sera la première à accueillir le premier smartphone à trois volets de Samsung. Quid de la France ? Mystère…

Après des mois d’attente, Samsung a enfin dévoilé son tout premier smartphone à trois volets. Le Galaxy Z TriFold se transforme d’un téléphone de 6,5 pouces en une tablette de 10 pouces, ce qui devrait en faire un outil multitâche performant lors de sa sortie en Corée ce mois-ci.

Bien qu’il ne soit pas le premier du genre (Huawei l’a devancé avec le Mate XT Ultimate Design), le premier smartphone à trois volets de Samsung innove. Au lieu d’intégrer l’écran interne à la charnière et de l’exposer aux intempéries, il est ici entièrement protégé en mode smartphone. Déplié, le Galaxy Z TriFold affichera une épaisseur de seulement 3,9 mm à son point le plus fin, un record pour un smartphone Samsung. Ses trois sections sont assemblées par deux charnières en titane de tailles différentes et intégrées à un cadre en alliage d’aluminium Advanced Armor, une technologie exclusive à la marque. Le dos est fabriqué en polymère renforcé de fibres de céramique et de verre, et non en verre, ce qui contribue à sa légèreté. Il pèse 309 g.

Samsung promet un « espace minimal » une fois plié ; cependant, en l’absence d’images officielles montrant le téléphone entièrement déplié, il est impossible de confirmer s’il se ferme complètement comme le Galaxy Z Fold 7, dont le design a fortement inspiré l’appareil. L’indice de protection IP48 garantit une étanchéité optimale, à l’instar des smartphones pliables de type livre actuellement disponibles. Les écrans interne et externe utilisent tous deux la technologie AMOLED éprouvée de Samsung, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La résolution est de 2520 × 1080 pixels à l’avant et de 2160 × 1584 pixels une fois déplié. Officiellement, l’écran interne atteint une luminosité maximale de 1600 nits, tandis que l’écran externe peut monter jusqu’à 2600 nits.

Disposer d’une tablette de 10 pouces qui tient dans la poche permet d’exécuter trois applications côte à côte, au format smartphone habituel. Samsung promet également une version complète de DEX pour une expérience utilisateur similaire à celle d’un ordinateur portable. Naturellement, la Galaxy Z TriFold intégrera l’intelligence artificielle de Galaxy. Le tout fonctionnera sous Android 16, avec l’interface One UI 8 de Samsung.

Samsung n’a pas été particulièrement ambitieux concernant la capacité de la batterie ni la vitesse de charge. La Galaxy Z TriFold est équipée d’une batterie de 5 600 mAh et se recharge à une puissance maximale de 45 W via USB-C. C’est une puissance relativement faible compte tenu de la taille importante de son écran une fois déplié. Pour le reste, les caractéristiques techniques sont similaires à celles du Z Fold 7. La puissance est toujours fournie par un processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy. Samsung attend sans doute le succès de la gamme Galaxy S26 avant de passer au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Des versions avec 512 Go ou 1 To de stockage seront disponibles, toutes deux dotées de 16 Go de RAM. Le triple capteur photo arrière est identique à celui du Z Fold 7 : un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3x. On retrouve également deux capteurs selfie de 10 MP, l’un sur l’écran externe et l’autre sur l’écran principal.

Le Galaxy Z TriFold sera disponible en Corée du Sud dès le 12 décembre, à un prix de départ de 3 594 000 wons (environ 2500 €). La Chine, Taïwan, Singapour, les États-Unis et les Émirats arabes unis suivront début 2026. Pour l’instant, le reste du monde devra donc patienter, aucune date de sortie officielle n’ayant été annoncée.