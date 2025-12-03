Stuff Magazine

Maurice Lacroix et Label Noir dévoilent aujourd’hui un programme exclusif de personnalisation sur mesure, fruit d’un partenariat entre la manufacture des Franches Montagnes et l’atelier genevois de personnalisation.



Fondée en 2011, Label Noir s’est imposée en revisitant des montres iconiques avec son esthétique noir et blanc distinctive. Parfois ponctuée d’une touche de couleur, cette maîtrise du monochrome a forgé le succès de la Maison genevoise. En 2020, Maurice Lacroix, a collaboré avec l’horloger genevois Label Noir. Cette première collaboration audacieuse, une réinterprétation de la montre iconique et urbaine AIKON, s’est vendue en quelques minutes seulement. Désireuse de réitérer l’expérience, Maurice Lacroix s’est à nouveau associée en 2024 au spécialiste de la personnalisation horlogère en présentant la MASTERPIECE Skeleton Label Noir. Là encore, le succès fut immédiat : les 288 exemplaires se sont vendus rapidement confirmant l’attrait du public pour cette alliance créative.



Cette année, Maurice Lacroix et Label Noir franchissent une nouvelle étape avec un programme inédit de personnalisation. « Ce projet rapproche la manufacture de ses collectionneurs », explique Stéphane Waser, Directeur Général de Maurice Lacroix. « Il fait de la personnalisation un acte collaboratif, artistique et authentique, où le client devient cocréateur de sa montre. » Reconnu pour son expertise, Label Noir apporte son savoir-faire technique et esthétique. « Chaque montre doit raconter une histoire unique », souligne Label Noir. « Plus qu’une modification, c’est une véritable cocréation. » Ensemble, les deux maisons transforment la personnalisation en expérience émotionnelle : chaque montre devient le résultat d’une relation vivante entre la manufacture et ceux qui la font vibrer.



Le programme Maurice Lacroix x Label Noir invite à concevoir une montre qui reflète pleinement sa personnalité. Deux approches s’offrent aux créateurs : choisir parmi les presets exclusifs imaginés par les experts genevois de Label Noir, ou opter pour le mode DIY (Do It Yourself), qui offre une liberté totale de personnalisation. Matières, finitions, cadrans, index ou bracelets, chaque élément devient un terrain d’expression.