Le chronographe Glassbox de TAG Heuer se réinvente dans un esprit streetwear avec Fragment et Hiroshi Fujiwara

Quand un chronographe de course classique rencontre l’élégance du streetwear : TAG Heuer et Hiroshi Fujiwara revisitent le Carrera en le dépouillant de ses composants essentiels et en lui insufflant un look monochrome audacieux.

TAG Heuer et Fragment signent une nouvelle collaboration pour la troisième fois, et cette montre pourrait bien être la plus aboutie à ce jour. La nouvelle TAG Heuer Carrera Chronograph x Fragment Édition Limitée reprend le chronographe Glassbox emblématique de la marque et lui offre un design monochrome et épuré signé Hiroshi Fujiwara, figure emblématique du streetwear moderne.

L’influence de Fujiwara est indéniable. Icône de la mode adulée, il est aussi un véritable passionné d’horlogerie, capable de réduire les designs à l’essentiel. C’est précisément ce qu’il a fait ici. La montre renoue avec la Carrera, modèle qui a inauguré cette collaboration en 2018 et est rapidement devenu un incontournable des collectionneurs. La philosophie reste inchangée : conserver l’essentiel, se débarrasser du superflu et laisser le caractère de la montre s’exprimer pleinement.

Une approche parfaitement fidèle aux origines de la Carrera. Née en 1963 et baptisée d’après la Carrera Panamericana, elle a été conçue comme un chronographe de pilote : épuré, précis et véritablement utile pour mesurer la vitesse. Les versions modernes à boîtier en verre restent fidèles à cet esprit tout en y ajoutant une touche de profondeur et de caractère grâce au verre bombé et au réhaut sculpté. Fujiwara reprend cette architecture et accentue encore le contraste.

Ce nouveau modèle de 39 mm mise sur une palette noir et blanc épurée. Le cadran noir opalin adoucit la lumière, le réhaut blanc incurvé apporte une définition précise et les index argentés harmonisent l’ensemble. Même le tachymètre a été retravaillé avec un gris plus clair. En y regardant de plus près, on aperçoit le motif éclair de Fujiwara sur le disque de la date à 1 h et 11 h. TAG Heuer apporte sa touche personnelle. Le boîtier en acier arbore des finitions alternées, tandis que le bracelet « grains de riz » revisité se pare d’un revêtement PVD noir sur ses maillons centraux, en accord avec le thème monochrome.

À l’intérieur, le mouvement de manufacture TH20-00 assure une réserve de marche jusqu’à 80 heures et offre quelques atouts uniques : un rotor en forme de bouclier réinterprété dans le style graphique de Fragment, le logo Fragment sur le fond saphir et un enclenchement du chronographe tout en douceur grâce à une roue à colonnes et un embrayage vertical. Même l’emballage participe à cette harmonie, associant les logos TAG Heuer et Fragment en noir et blanc et accompagnant la montre d’une pochette gaufrée.

Seulement 500 exemplaires seront produits. Cette montre est disponible dès maintenant au prix de 9000 €.