La M64 de ModRetro est une réplique fidèle de la Nintendo 64, compatible avec les jeux en 4K

Une nouvelle console N64 est arrivée, compatible avec tous les jeux originaux et promettant même des titres inédits.

ModRetro, le fabricant de consoles rétro, a dévoilé sa dernière création : une version revisitée de la Nintendo 64 classique, avec un lecteur de cartouches pour les jeux d’origine. Cette console M64 et ses manettes rappellent fortement l’originale, avec une finition translucide et un choix de trois couleurs : vert, violet et blanc.

Il y a quatre ports pour manettes, compatibles également avec les manettes d’origine. On trouve un bouton d’alimentation et une molette « Menu ». À l’arrière, un port HDMI, trois ports USB-C et un lecteur de carte microSD. Les jeux seront jouables en 4K grâce à un FPGA (Field-Programmable Gate Array) capable de répliquer le matériel d’origine et de permettre l’émulation. La console elle-même est basée sur du matériel AMD. Outre les jeux originaux, la société laisse également entendre que de nouveaux jeux sur cartouche sont en préparation.

La ModRetro M64, dont la sortie a été annoncée ces dernières semaines, conservera son prix de lancement de 199 $ malgré les craintes liées aux droits de douane. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant. La société, qui a lancé la Chromatic pour les jeux Game Boy et Game Boy Color, a été fondée par Palmer Luckey, ancien dirigeant d’Oculus (avant son rachat par Meta). Personnage controversé, il est également étroitement lié au complexe militaro-industriel. Il dirige une entreprise appelée Anduril Industries qui a des contrats avec le gouvernement américain pour la construction de drones. À bas ce genre de choses !

Si cela vous rebute, vous pourriez vous intéresser à l’Analogue 3D, qui remplit le même objectif : vous permettre de jouer à vos anciens jeux N64 sans faire de compromis. Pour les autres joueurs, Luckey affirme que sa console offre : « Une latence réduite (identique à celle du système original), un matériel et un logiciel libres compatibles avec d’autres cœurs de console, une meilleure compatibilité, un fonctionnement silencieux, la prise en charge de nombreux formats de sortie vidéo analogiques en plus du numérique, et 70 $ de moins. » « Elle est meilleure à tous points de vue. Et je ne parle même pas de la manette, bien meilleure, ni de notre catalogue de titres N64 inédits, réédités et nouveaux que nous allons bientôt lancer. »