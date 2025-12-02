Freebox Ultra : le replay désormais inclus sur « CANAL+ La Chaîne »

« CANAL+ La Chaîne En Live » devient « CANAL+ La Chaîne » et s’enrichit d’un service de replay inclus, sans aucun surcoût pour les abonnés Freebox qui y ont accès. Free reste le seul opérateur à inclure cette chaîne dans une offre fixe avec la Freebox Ultra et désormais le replay ce qui rend son offre déjà ultra généreuse encore plus attractive.
Grâce à ce nouveau service de replay courte durée de « CANAL+ La Chaîne », les abonnés Freebox pourront revoir les programmes phares de « CANAL+ La Chaîne » dès leur diffusion :
- les dernières sorties cinéma : Minecraft, Mickey 17, Dragons (dès le 25 décembre)
Mission : Impossible – The Final Reckoning (dès le 1er janvier) et plus encore,
- les dernières séries et divertissements : la saison 3 de Validé, L’heure zéro d’après
Agatha Christie, Les Sentinelles ou encore la saison 2 de Loups Garous (dès le 5
décembre),
- ainsi que les émissions et contenus du moment diffusés sur CANAL+ : Tsamere,
Lecaplain, Ferrari : La Tournée du Trio, Hot Ones, En Aparté ou encore le
documentaire sur Thomas Ramos : Point par Point.
Ce nouveau service de replay est inclus pour tous les abonnés bénéficiant de l’offre
« CANAL+ La Chaîne ». Il est accessible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés
Freebox Ultra ainsi que pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop ayant accès à l’offre en option. Ce service sera disponible dans les prochains jours pour les abonnés existants bénéficiant de ces offres. Ils en seront informés par e-mail.
Pour profiter du replay de la chaîne CANAL+, rien de plus simple : il suffit d’accéder à l’application CANAL+ (que ce soit sur la Freebox ou en mobilité sur smartphone,
ordinateur, tablette, etc.) et de consommer sans modération.
Les abonnés Freebox Ultra bénéficient d’un avantage unique avec l’accès à
« CANAL+ La Chaîne » (15,99 €/mois) inclus dans leur offre. La chaîne est également proposée en option pour les abonnés Freebox Pop et les abonnés Ultra Essentiel (3 mois inclus puis 15,99 €/mois).