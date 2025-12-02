Freebox Ultra : le replay désormais inclus sur « CANAL+ La Chaîne »

Stuff Magazine
    « CANAL+ La Chaîne En Live » devient « CANAL+ La Chaîne » et s’enrichit d’un service de replay inclus, sans aucun surcoût pour les abonnés Freebox qui y ont accès. Free reste le seul opérateur à inclure cette chaîne dans une offre fixe avec la Freebox Ultra et désormais le replay ce qui rend son offre déjà ultra généreuse encore plus attractive.
    Grâce à ce nouveau service de replay courte durée de « CANAL+ La Chaîne », les abonnés Freebox pourront revoir les programmes phares de « CANAL+ La Chaîne » dès leur diffusion :

    • les dernières sorties cinéma : Minecraft, Mickey 17, Dragons (dès le 25 décembre)
      Mission : Impossible – The Final Reckoning (dès le 1er janvier) et plus encore,
    • les dernières séries et divertissements : la saison 3 de Validé, L’heure zéro d’après
      Agatha Christie, Les Sentinelles ou encore la saison 2 de Loups Garous (dès le 5
      décembre),
    • ainsi que les émissions et contenus du moment diffusés sur CANAL+ : Tsamere,
      Lecaplain, Ferrari : La Tournée du Trio, Hot Ones, En Aparté ou encore le
      documentaire sur Thomas Ramos : Point par Point.

    Ce nouveau service de replay est inclus pour tous les abonnés bénéficiant de l’offre
    « CANAL+ La Chaîne ». Il est accessible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés
    Freebox Ultra ainsi que pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop ayant accès à l’offre en option. Ce service sera disponible dans les prochains jours pour les abonnés existants bénéficiant de ces offres. Ils en seront informés par e-mail.

    Pour profiter du replay de la chaîne CANAL+, rien de plus simple : il suffit d’accéder à l’application CANAL+ (que ce soit sur la Freebox ou en mobilité sur smartphone,
    ordinateur, tablette, etc.) et de consommer sans modération.
    Les abonnés Freebox Ultra bénéficient d’un avantage unique avec l’accès à
    « CANAL+ La Chaîne » (15,99 €/mois) inclus dans leur offre. La chaîne est également proposée en option pour les abonnés Freebox Pop et les abonnés Ultra Essentiel (3 mois inclus puis 15,99 €/mois).

