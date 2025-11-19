La dernière collaboration de McLaren F1 est l’un des meilleurs casques sans fil de l’année

McLaren et Bowers & Wilkins frappent à nouveau, cette fois avec une édition limitée du déjà excellent casque Px8 S2.

Le casque Bowers & Wilkins Px8 S2, récemment lancé, était déjà un sérieux prétendant au titre de meilleur casque sans fil de l’année. B&W a perfectionné sa conception haut de gamme, son rendu sonore raffiné et ses excellentes performances en matière de réduction de bruit, en y apportant des améliorations internes et une compatibilité de streaming plus avancée.

Dans le cadre de sa dernière collaboration avec McLaren, B&W a apporté quelques modifications au design pour une touche d’élégance supplémentaire. Et vous savez quoi ? Le Px8 S2 McLaren Edition pourrait bien être l’un des meilleurs casques de l’année.

Le casque Px8 S2 classique est déjà un excellent choix. Il offre une compatibilité audio haute résolution via aptX Adaptive et Lossless, une autonomie impressionnante de 30 heures et un design luxueux avec des finitions en cuir Nappa. De plus, vous bénéficiez de toutes les options de personnalisation attendues grâce à l’application Bowers & Wilkins Music, notamment les réglages d’égalisation et le très pratique bouton Quick Action. Esthétiquement, il est magnifique. Côté son, il est encore meilleur.

Bowers & Wilkins s’est lancé dans l’aventure des supercars avec une refonte design inspirée de son partenariat historique avec McLaren. Le résultat est à la hauteur de vos espérances. Le casque arbore un châssis gris anthracite rehaussé de touches de vert papaye McLaren. Le logo Speedmark discret sur les oreillettes et l’arceau affichera fièrement votre passion pour la Formule 1.

Si cette édition McLaren se concentre principalement sur l’esthétique, le casque conserve ses composants Px8 S2. Et c’est tant mieux ! Il est toujours équipé de transducteurs à cône en carbone inclinés, qui optimisent la clarté et l’image sonore, ainsi que de composants B&W améliorés pour un son plus riche et plus immersif. Ce casque offre une réduction de bruit active exceptionnelle, sans l’effet de vide que l’on retrouve chez certains concurrents.

La collaboration avec McLaren n’est pas une nouveauté pour Bowers & Wilkins, mais ce casque est sans conteste le plus séduisant de la marque à ce jour. Tenté ? L’enceinte Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition est disponible dès maintenant au prix de 829 €. Vous pouvez vous la procurer directement chez Bowers & Wilkins et chez d’autres revendeurs.