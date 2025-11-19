Soundcore lance le premier enregistreur vocal doté d’IA au monde

Propulsé par GPT, cet appareil certifié MFi offre une transcription et une synthèse IA d’une exactitude remarquable, un design robuste axé sur la confidentialité, ainsi qu’un format ultra-compact qui vous permet de faire moins, tout en capturant davantage.

Ce nouvel enregistreur vocal intelligent, doté d’une station de recharge magnétique intégrée, est désormais disponible en France au prix de 159,99 € sur le site soundcore et sur Amazon. Ce tarif inclut 300 minutes de transcription mensuelle.

Pour ceux qui souhaitent davantage, deux options sont proposées :

Abonnement Pro : 1 200 minutes par mois pour 110,99 € / an ou 17,99 € / mois

Forfaits à la carte : par exemple 120 minutes pour 2,99 €

Et jusqu’à fin mars 2026, soundcore offre six mois d’abonnement Pro.





Compact et ultraléger, l’enregistreur ne mesure que 2,3 cm pour 10 grammes. Il se fixe aisément à son module de charge ou peut être porté en collier. Le soundcore Work permet d’enregistrer de longues conversations (avec le consentement de toutes les personnes concernées, conformément aux articles 226-1 et suivants du Code pénal français, qui encadrent la captation, l’enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel) dans plus de 100 langues, puis de les résumer grâce à l’IA. La transcription automatique identifie chaque interlocuteur et consigne chaque mot, éliminant ainsi la nécessité de rédiger des comptes rendus manuels.



Malgré son format miniature, la sécurité est maximale : les transcriptions restent stockées localement sur les 8 Go de mémoire interne ou peuvent être synchronisées dans le cloud personnel via AWS, bénéficiant des plus hauts standards de confidentialité (TLS 1.3, ECDH et AES-256).



‎L’enregistreur IA soundcore Work s’appuie sur des technologies de modèles de grande taille pour générer des résumés structurés et textuels couvrant l’essentiel des points clés. Avec plus de 25 modèles de synthèse personnalisables, l’appareil s’adapte à une grande variété de situations, des réunions aux conférences. Les utilisateurs peuvent également combiner plusieurs enregistrements en un résumé unique, garantissant une continuité optimale et réduisant les informations fragmentées ou erronées.



Lorsqu’un utilisateur lance la fonction de transcription et de synthèse, GPT 4.1 traite le texte afin de produire un résumé. À l’avenir, l’appareil pourra utiliser la version plus récente GPT 5.0. L’enregistreur offre une transcription automatique avec un taux de précision pouvant atteindre 97 %. Des fonctionnalités telles que l’identification des intervenants et la segmentation intelligente facilitent la relecture et améliorent la clarté du contenu.



Doté d’une batterie intégrée offrant jusqu’à 8 heures d’utilisation, l’enregistreur peut compter sur sa station de charge pour 32 heures supplémentaires, avant de nécessiter une recharge via USB-C. La fonction « Synchronisation en temps réel » transfère automatiquement les enregistrements vers l’application soundcore dès la fin de la session, supprimant toute gestion manuelle des fichiers et simplifiant l’ensemble du flux de travail.

