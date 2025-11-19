Mova Frame Case, la coque la plus fine jamais conçue par MOFT

La Frame Case fait partie de la nouvelle gamme Snap Play de MOFT, une collection d’accessoires magnétiques modulaires.

Pensée pour celles et ceux qui détestent les coques encombrantes mais recherchent une protection quotidienne, la Mova Frame Case offre une sensation de légèreté absolue grâce à son cadre bicolore audacieux qui apporte une touche d’originalité. Ces étuis ultra-fins offrent une protection optimale sans encombrement. Chaque modèle allie la douceur du cuir végan Movas nouvelle génération de MOFT, décliné dans des coloris riches, à la simplicité de la modularité MagSafe, créant ainsi un système cadeau haut de gamme et modulable pour tous les styles de vie, du créateur passionné au voyageur infatigable.

30 % plus fine que les coques standard, elle allie légèreté et résistance grâce à ses coins renforcés en TPU, ses bords surélevés pour protéger l’écran et l’appareil photo, et le matériau Movas doux au toucher, signature de MOFT. Les coloris disponibles, modernes et raffinés, sont : Brume Apaisante/Lever de Soleil et Crique Brumeuse/Cement.

Disponible en précommande au prix de 59,99 $, elle est proposée pour iPhone 17 Pro et Pro Max.