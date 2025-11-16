Marstek met fin au gaspillage du surplus d’énergie solaire avec sa batterie Venus E 3.0

Le spécialiste des batteries solaires Marstek apporte une solution pour tirer le plein potentiel de ses panneaux photovoltaïques grâce à une gestion énergétique efficiente et flexible. Le tout, sans avoir à modifier son installation ou remplacer son onduleur. Il suffit de brancher la batterie solaire Venus E 3.0 à une prise 230 volts pour commencer à absorber le surplus produit durant la journée afin de le redistribuer le soir venu. Compatible avec la plupart des compteurs intelligents, le système empêche toute injection d’énergie dans le réseau pour garantir une auto-consommation à 100%.

Grâce à son mode “AI Optimization”, la Venus E 3.0 planifie en temps réel la charge et la décharge au moment opportun pour maximiser vos économies d’énergie. L’intelligence artificielle organise cela en croisant plusieurs paramètres, à commencer par vos habitudes de consommations, le prix de l’électricité ou encore les prévisions météo. Les utilisateurs les plus avancés peuvent choisir le mode manuel et fixer eux-mêmes les plages horaires ainsi que la puissance de charge/décharge en fonction des tarifs de l’électricité.

Disponible à un prix très compétitif pour une capacité de 5,12 kWh, la Venus E 3.0 représente un investissement à la fois profitable et durable grâce à ses cellules LFP (Lithium Fer Phosphate) capables de supporter plus de 6 000 cycles de charge, soit 15 ans d’utilisation environ. Marstek réaffirme ainsi son engagement à fournir un stockage d’énergie plus intelligent, plus sûr et plus flexible pour chaque foyer, que ce soit sur un balcon, dans un garage ou ailleurs. Pour l’accompagner dans cet engagement en France, Marstek a choisi l’agence WEMOOVE, spécialisée dans les nouvelles technologies et le lifestyle.