OnePlus annonce aujourd’hui le lancement du OnePlus 15, son dernier flagship

Avec un prix de départ de 979 euros en France, il intègre une architecture inédite à trois puces, dont le Snapdragon 8 Elite Gen 5, pour des performances et une fluidité exceptionnelles, soutenues par un système de refroidissement 360 Cryo-Velocity.

Son écran LTPO 1,5K 165 Hz et sa batterie Silicon NanoStack de 7300 mAh avec charge rapide 120W garantissent une expérience immersive et durable. Côté photographie, le OnePlus 15 est doté d’un triple capteur 50 Mpx avec le révolutionnaire DetailMax Engine et la capacité d’enregistrer en 4K 120 im/s Dolby Vision, offrant des images et vidéos d’une qualité professionnelle.

L’innovation s’étend à l’intelligence artificielle avec OxygenOS 16 intégrant OnePlus AI et Google Gemini. Des fonctionnalités comme Plus Mind, AI Writer et AI Recorder optimisent l’organisation, la création de contenu et la productivité au quotidien.

Son design raffiné, ses finitions premium (Infinite Black, Sand Storm, Ultra Violet) et ses certifications IP66/IP68/IP69/IP69K en font un appareil robuste et élégant.

OnePlus lance le OnePlus 15, son nouveau flagship aux performances exceptionnelles

Une avancée de deux générations en puissance, en intelligence et en design, avec des performances exceptionnelles, un système photo de nouvelle génération et une IA de pointe.



De plus, une batterie Silicon NanoStack de 7300 mAh permet à l’appareil de maintenir ce niveau de performance sur la durée. Intégrant 15 % de silicium, elle assure une longévité remarquable en conservant plus de 80 % de sa capacité après quatre années d’utilisation, et reste fiable jusqu’à -20 °C. La technologie SUPERVOOC 120 W permet une recharge complète en environ 39 minutes, tandis que la charge sans fil AIRVOOC 50 W offre autonomie et puissance dans toutes les conditions, sans compromis et sans interruptions.

Imagerie nouvelle génération avec photos ultra-détaillées et vidéos au rendu professionnel

Avec le OnePlus 15, la photographie franchit un cap avec le moteur révolutionnaire DetailMax Engine et un système triple caméra polyvalent de 50 MP, conçu pour offrir des images d’une netteté exceptionnelle en toutes circonstances.

Côté vidéo, le OnePlus 15 se distingue comme le seul smartphone Android capable d’enregistrer en 4K 120 fps Dolby Vision, tout en intégrant un mode LOG pour un étalonnage colorimétrique professionnel et des aperçus LUT en temps réel. Les créateurs bénéficient ainsi d’un contrôle créatif étendu et d’une flexibilité remarquable, que ce soit pour filmer, monter ou finaliser leurs contenus avec une qualité cinématographique.

OxygenOS 16 avec OnePlus AI et Google Gemini : intelligence et fluidité au quotidie

Avec OxygenOS 16, OnePlus enrichit son système d’exploitation emblématique en y intégrant des capacités d’IA avancées pour offrir une utilisation encore plus intuitive, efficace et naturelle au quotidien.





Le OnePlus 15 se décline en trois finitions premium. Infinite Black adopte un verre AG haut de gamme pour un rendu élégant et discret. Sand Storm se distingue par un cadre traité MAO offrant une résistance 3,4 fois supérieure à celle de l’aluminium standard et 1,3 fois à celle du titane. Ultra Violet se pare quant à lui d’un revêtement bi-texturé sensible à la lumière, conférant une profondeur et un éclat uniques. Le OnePlus 15 bénéficie d’un ensemble de certifications exceptionnelles IP66, IP68, IP69 et IP69K, garantissant une protection complète contre la poussière, une résistance à l’immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes, et une capacité à supporter des jets d’eau à haute pression et haute température jusqu’à 80 °C. Cette robustesse en fait l’un des modèles les plus solides et fiables de sa catégorie.