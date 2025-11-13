Save s’associe à Djibril Cissé

Save, leader européen de la réparation de smartphones et des produits électroniques, s’associe à Djibril Cissé, icône du sport, pour lancer un accessoire tech innovant et stylé : le câble Tcheba.tech conçu par Tooop, fabricant français.

Une collaboration naturelle entre deux univers unis par les mêmes valeurs : innovation, qualité et sens du service. « J’ai choisi Save pour la confiance, la qualité de son réseau et sa vision moderne de la technologie : utile, durable et accessible à tous », confie Djibril Cissé. Né de la collaboration entre Djibril Cissé et Tooop, Tcheba.tech est un accessoire premium pensé pour durer. Pensé pour ceux qui aiment voyager léger et exigent le meilleur en termes de charge, il incarne l’union parfaite entre design, performance et savoir-faire français. Il se distingue par :

Un alliage zinc haut de gamme et un cordon tressé ultra-résistant

Une charge rapide 65W compatible tous appareils

Une longueur de 1,2 mètre pour une liberté totale

Deux coloris iconiques : Gold & Black

Un packaging collector imaginé par Djibril Cissé.

Proposé à 29,90 €, Tcheba.tech sera disponible en exclusivité dans le réseau Save.

Ce premier produit n’est qu’un début : de nouveaux accessoires co-signés par Djibril Cissé verront le jour dans les prochains mois. Une ambition commune : faire de Save la référence lifestyle tech, accessible à tous. Récompensé pour la 5e année consécutive par Capital comme “Meilleure Enseigne”, le réseau Save compte aujourd’hui plus de 200 magasins dans le monde, dont 120 en France.